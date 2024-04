Ultime Notizie » Boxe » OnlyFans e DAZN: Una Nuova Alleanza nel Mondo della Boxe

Se sei un appassionato di boxe, c’è una buona notizia per te: DAZN ha stretto una collaborazione con OnlyFans per trasmettere sette incontri nel corso dei prossimi 12 mesi. Questa mossa segna un nuovo passo di OnlyFans verso i contenuti sportivi, ampliando la sua offerta di intrattenimento e cercando di attrarre un numero sempre maggiore di abbonati.

Un’Alleanza di Successo

Dopo aver recentemente sponsorizzato lo scontro tra Ryan García e David Haney, OnlyFans torna nuovamente alla ribalta annunciando una partnership con DAZN per offrire contenuti esclusivi ai fan della boxe. Questo accordo permetterà agli appassionati di iscriversi al canale OnlyFans di DAZN e di accedere anche alla pagina OnlyFans per contenuti personalizzati durante ogni incontro trasmesso in diretta streaming da DAZN.

Programma Esclusivo: All Access su OFTV

DAZN e OnlyFans presenteranno un programma esclusivo su OFTV chiamato “All Access“, che includerà contenuti inediti forniti direttamente dagli atleti protagonisti. Questo programma offrirà agli spettatori una visione approfondita del mondo della boxe, con immagini esclusive, commenti dei pugili, consigli di allenamento e una varietà di contenuti speciali per soddisfare gli interessi dei fan.

OnlyFans: La Nuova Frontiera dello Sport

OnlyFans sta dimostrando un crescente interesse verso il mondo dello sport, in particolare verso la boxe e le arti marziali miste. Con accordi già siglati con la Professional Fighters League nel Regno Unito e in Europa, l’azienda si posiziona sempre più come una piattaforma di riferimento per gli appassionati di sport da combattimento. Questa nuova collaborazione con DAZN conferma l’impegno di entrambe le società nel fornire ai propri follower contenuti di alta qualità e di interesse per gli appassionati di boxe in tutto il mondo.

Prospettive Future

Pete Olvider, direttore globale della boxe presso DAZN, esprime ottimismo riguardo alla collaborazione con OnlyFans, sottolineando l’importanza di offrire ai fan della boxe un’esperienza unica e coinvolgente. Keily Blair, CEO di OnlyFans, evidenzia il ruolo sempre più centrale della piattaforma nel modo in cui gli atleti interagiscono con i propri fan, affermando che OnlyFans è diventato il punto di riferimento per i creatori e gli appassionati di sport da combattimento.

L’accordo tra OnlyFans e DAZN segna un ulteriore passo verso la democratizzazione dei contenuti sportivi e l’espansione delle opportunità per gli atleti di interagire con i propri fan. Con un programma esclusivo e un impegno crescente nel mondo dello sport, OnlyFans si conferma come una piattaforma streaming all’avanguardia nel settore dell’intrattenimento digitale.