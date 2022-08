Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Juventus-Juventus U23 Streaming Gratis, dove Diretta TV Villar Perosa

Juventus A vs Juventus B streaming e diretta tv. Appuntamento con la tradizionale partitella in famiglia della Juventus (ritorna dopo due anni di assenza a causa del Covid) per oggi giovedì 4 agosto 2022 alle ore 17:00 presso l’impianto sportivo “Gaetano Scirea” di Villar Perosa: stavolta come avversaria c’è l’Under 23 di Brambilla. Presenti, insieme ai tanti tifosi, anche Andrea Agnelli e John Elkann. L’ultima edizione si è tenuta nel 2019, con Sarri in panchina e un successo per 3-1 ai danni dell’Under 19. Scopriamo insieme dove vedere Juventus A-Juventus B in tv con le possibili alternative per vederla gratis in streaming.

Le probabili formazioni a Villar Perosa

JUVENTUS A (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore Allegri.

JUVENTUS B (3-5-2): Senkò; Nzouango, Poli, Stramaccioni; Leo, Berrenechea, Zuelli, Sersanti, Turicchia; Da Graca, Soulé. Allenatore Brambilla

Dove vedere Juventus A-Juventus B in streaming e diretta tv senza Rojadirecta



Diretta Juventus A-Juventus B sui canali digitali di Sky Sport Uno

(canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Niente partita in chiaro su Canale 5. Highlights della partita su. Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con Sky Go, tra i servizi on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Infine, cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Juventus A Juventus B Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Diretta live in tempo reale di Juventus A-Juventus B nei rispetti account ufficiali delle due squadre su Twitter.