DIRETTA SPAZIO NEWS – Un utente di Reddit ha preso dati pubblici dal telescopio spaziale James Webb per creare la prima immagine della stella nana TRAPPIST-1, i cui sette pianeti circostanti sono oggetto di indagine per determinare se potrebbero supportare la vita.

L’immagine, sviluppata dall’utente arizonaskies2022, mostra la stella nana rossa e quello che sarebbe un pianeta mentre le passa davanti. TRAPPIST-1 è un sistema stellare che si trova a 40 anni luce dalla Terra, verso il quale punta il telescopio James Webb.

“Entrambe le immagini sono file di dati pubblici grezzi”, ha spiegato arizonaskies2022, aggiungendo che ha eseguito solo “un’elaborazione minima” e che “nessuna delle immagini viene ritagliata”, applicando solo “un po’ di allungamento e colore”.

Just IN! Trappist 1 by JWST. The system is a candidate for finding life. The pic may appear pixelated; it was made to confirm that the telescope was properly aimed and calibrated. Next data will search for biosignatures in the spectra of the Trappist planets! NASA/ESA/CSA/STScl pic.twitter.com/HEpfgKBoxN

— Nathalie A. Cabrol (@shasta721) July 26, 2022