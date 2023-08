Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Juventus A-Juventus B Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Diretta Juventus A-Juventus B Streaming Gratis Online. La Juventus disputerà l’ultimo incontro amichevole tra la sua formazione A e la formazione B, prima dell’inizio del campionato di Serie A. Questa partitella in famiglia sarà la prima volta dopo il rientro dal tour negli Stati Uniti, e seguirà la vittoria della squadra contro il Real Madrid.

Successivamente, la Juventus affronterà l’Atalanta in un’amichevole e poi scenderà in campo contro l’Udinese per la prima giornata di campionato, cercando di superare subito con un successo l’esclusione dalla Conference League che la UEFA gli ha inflitto.

Per questa occasione la Juventus ha offerto gratuitamente 20.000 posti per assistere all’allenamento pubblico del 9 agosto presso l’Allianz Stadium di Torino. I tifosi hanno risposto prontamente e il primo anello è già completamente esaurito, dimostrando un forte sostegno alla squadra in vista della nuova stagione.

Dove vedere Juventus A-Juventus B Oggi in TV



Diretta Juventus A-Juventus B a partire dalle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 9 agosto 2023 sui canali digitali di DAZN e Sky Sport Summer (201 del satellite). L’app DAZN è utilizzabile su smart TV, console per videogiochi, Amazon Firestick o Google Chromecast.

Dove vedere Juventus A-Juventus B in Chiaro



Niente partita gratis in chiaro su Canale 5 o TV8. Per poter guardare la partita amichevole Juventus A – Juventus B dell’Allianz Stadium sarà necessario collegarsi con un abbonamento a DAZN o Sky.

Dove vedere Juventus A-Juventus B in Streaming

Juventus A-Juventus B streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW. Usate sempre una connessione VPN per andare sicuri su internet.

Alternative per vedere Streaming Juventus A-Juventus B senza Roja Directa



Cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Juventus A-Juventus B Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Diretta live in tempo reale di Juventus A-Juventus B nei rispetti account ufficiali delle due squadre su Twitter.