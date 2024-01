Ultime Notizie » Come vedere Juventus Frosinone Streaming » JUVENTUS Frosinone Streaming Gratis Coppa Italia: Formazioni, Orario e dove Diretta TV questa sera

Dove vedere Juventus-Frosinone streaming gratis e in tv. La Juventus affronterà il Frosinone negli ultimi quarti di finale della Coppa Italia, dopo aver eliminato la Salernitana con un punteggio roboante di 6-1. La squadra ciociara ha eliminato Pisa, Torino e Napoli, vincendo 4-0 contro i campioni d’Italia in carica. Tuttavia, il Frosinone sta attraversando un periodo difficile, avendo subito quattro sconfitte consecutive in campionato. Nel loro ultimo incontro, i Bianconeri hanno vinto a Salerno grazie a una rete di Kenan Yildiz e a un colpo di testa di Dusan Vlahovic. La squadra vincitrice affronterà la Lazio nelle semifinali, dopo la loro vittoria nel derby contro la Roma grazie a un rigore.

Fischio d’inizio all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 11 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Frosinone in tv e streaming.

Juventus-Frosinone probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny; Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Iling-Junior, Vlahovic.

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, S. Romagnoli, Okoli; Lirola, Bourabia, Barrenechea, Gelli; Caso, Cuni, Harroui. Allenatore: Di Francesco. A disposizione in panchina: Turati, Frattali, Bonifazi, Monterisi, Garritano, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Cheddira, Kaio Jorge, Soulé, Ibrahimovic.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Baccini-Palermo. Quarto Uomo: Tremolada. VAR: La Penna. Assistente VAR: Aureliano.

Juventus-Frosinone in TV, che canale?



Juventus-Frosinone in diretta tv su Italia Uno in chiaro. Il derby di Coppa Italia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI.

Dove vedere Juventus-Frosinone Streaming Gratis in italiano



Juventus-Frosinone streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Juventus-Frosinone Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Frosinone. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.