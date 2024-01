Ultime Notizie » Coppa Italia » Coppa Italia: Lazio e Atalanta in semifinale, Roma e Milan out

CALCIO COPPA ITALIA – L’Atalanta ha vinto contro il Milan al “Giuseppe Meazza” con un punteggio di 1-2, rimontando la partita. I neroazzurri affronteranno la Fiorentina nelle semifinali della Coppa Italia. Questa sconfitta segna la fine della competizione per i rossoneri. Durante la partita, ci sono stati momenti di tensione e contatto tra i giocatori, con Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, che è stato espulso per proteste. Il Milan ha segnato il primo gol con Leao, ma l’Atalanta ha risposto subito con Koopmeinser. Nel secondo tempo, Koopmeinser ha segnato di nuovo su rigore, portando l’Atalanta alla vittoria. Nonostante gli sforzi, il Milan non è riuscito a rimontare.

Tabellino e pagelle di Milan-Atalanta risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 45′ Leao (M), 47′ Koopmeiners (A), 14′ st rig. Koopmeiners (A).

Milan (3-4-3): Maignan 6; Calabria 6 (16′ st Terracciano 6), Gabbia 6 (40′ Kjaer 6), Hernandez 6,5; Musah 5, Loftus-Cheek 5,5 (18′ st Giroud 5,5), Reijnders 5,5 (18′ st Adli 6), Jimenez 5,5 (16′ st Simic 6,5); Pulisic 5,5, Jovic 5, Leao 6,5. A disposizione in panchina: Nava, Mirante, Bartesaghi, Romero, Zeroli, Traoré. Allenatore Pioli 6.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6 (41′ st Hien sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6,5; Holm 6,5, De Roon 6 (42′ Pasalic 6), Ederson 7, Ruggeri 5,5 (33′ st Zappacosta 6); Koopmeiners 7,5 (41′ st Muriel sv); De Ketelaere 6 (33′ st Scamacca 6), Miranchuk 6,5. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo. Allenatore Gasperini 6.

Arbitro: Di Bello. Ammoniti: Hernandez, Leao (M). Espulsi: 39′ all. Gasperini (A) per proteste; 50′ st Mirante (M) dalla panchina per proteste.

L’Atalanta ha superato i quarti di finale in quattro delle ultime sei partecipazioni a questa fase, dopo essere stata eliminata in questa fase della della partecipazione in tutte le precedenti cinque edizioni.

Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite di Coppa Italia, tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare nella competizione (8V, 3N)

La Lazio batte la Roma nel derby dei quarti di finale, con Vecino che segna di testa ma Rui Patricio si dimostra un portiere eccellente. Successivamente, Zaccagni trasforma un rigore assegnato grazie al Var e la Roma fatica a reagire.

Tabellino e pagelle di Lazio-Roma risultato esatto finale 1-0

Nel finale, Belotti ha una chance ma il suo tiro viene respinto da Mandas. Finale ad alta tensione con le espulsioni di Pedro, Azmoun e Mancini.

Marcatori gol: 6′ st rig. Zaccagni (L)

Lazio (4-3-3): Mandas 6,5; Lazzari 6 (23′ st Pellegrini 6), Patric 6, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 5,5 (23′ st Rovella), Vecino 6,5; Felipe Anderson 6, Castellanos 5,5 (32′ st Isaksen 5,5), Zaccagni 7 (23′ st Pedro 4,5).

A disposizione in panchina: Sepe, Magro, Casale, Hysaj, Gila, Kamada, Luis Alberto, Basic, Fernandes. Allenatore Sarri 6.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Huijsen 5 (36′ st Belotti 6), Mancini 6, Kristensen 5,5; Karsdorp 5,5 (13′ st Azmoun 5), Cristante 6, Paredes 4,5, Bove 6 (30′ st El Shaarawy 5,5), Zalewski 5,5 (13′ st Spinazzola 6); Lukaku 5,5, Dybala 5,5 (1′ st Pellegrini 5,5). A disposizione in panchina: Bellucci, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Pagano, Pisilli. Allenatore Mourinho 5.

Arbitro: Orsato. Ammoniti: Castellanos, Guendouzi, Pellegrini (L); Mancini, Paredes (R). Espulsi: 50′ st Pedro (L) – doppia ammonizione; 55′ st Azmoun (R) – condotta antisportiva; 56′ st Mancini (R) – proteste.