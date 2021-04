Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio Oggi TV: Fiorentina-Juventus Streaming Inter-Verona Gratis, dove vederle. Stasera Cagliari-Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv: Fiorentina-Juventus, Inter-Verona, Atalanta-Bologna e tutte le altre di oggi domenica 25 aprile 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Benevento-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1

12:30 Juventus-Roma (Coppa Italia Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

12:30 Torino-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Wolverhampton-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nizza-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

13:30 Manchester United-Tottenham (FA WSL) – Dazn

14:00 Huesca-Getafe (Liga) – Dazn

14:30 Ajax-Az (Eredivisie) – Dazn.

15:00 Diretta Fiorentina-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Massa. Stadio Artemio Franchi (Firenze). Dušan Vlahović (Fiorentina) ha segnato per prima in appena tre minuti nello scontro diretto inverso, e martedì ha segnato il gol di apertura nel primo tempo, che è stato il suo settimo gol in sei partite di Serie A . Per quanto riguarda la Juventus, Alex Sandro ha segnato una doppietta nel turno infrasettimanale contro il Parma, e cinque dei suoi ultimi sette gol in Serie A sono arrivati prima nel primo tempo. Sei delle sette trasferte della Juventus in Serie A contro le squadre nella metà inferiore della classifica prima di questo turno hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare (4 vittorie, 3 pareggi).

Diretta Fiorentina Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

15:00 Diretta Inter-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

Arbitro: Abisso. Stadio Giuseppe Meazza (San Siro Milano). Romelu Lukaku dell’Inter ha segnato 17 gol nelle partite casalinghe ufficiali finora, con quattro degli ultimi cinque che sono arrivati nel primo tempo. Al contrario, Eddie Salcedo ha segnato tutti e tre i suoi gol in carriera con il Verona nel corso del secondo tempo, incluso uno a metà settimana. L’Inter è stata in vantaggio alla fine del primo tempo in appena sei partite qui disputate in questa stagione di Serie A, ma sei delle otto partite casalinghe di campionato nel 2021 l’hanno vista segnare nei primi 25 minuti di gioco.

Diretta Inter Verona live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Leeds-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Como-Alessandria (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Albinoleffe-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:30 Lipsia-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Villarreal-Barcellona (Liga) – Dazn

17:05 Angers-Monaco (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Diretta Manchester City-Tottenham (Finale League Cup) – Dazn

Arbitro: Tierney. Stadio: Wembley Stadium (Londra). Dato che entrambe queste squadre sono uscite dal fiasco della “Superlega Europea” a metà settimana, possono ora mettere da parte le polemiche e concentrarsi sui trofei concreti. Nello specifico, per il Manchester City esiste la possibilità di vincere l’ottava EFL Cup (record a pari merito) e un passo verso il triplete. Tuttavia, le due sconfitte a sorpresa nelle ultime tre partite di campionato e le due sconfitte per 2-0 negli ultimi tre scontri diretti contro il Tottenham (1 vittoria), significano che questo trofeo potrebbe andare ad entrambi i club.

Diretta Manchester City Tottenham live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

17:30 Turris-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Catania-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Viterbese-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Palermo-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Monopoli-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Bisceglie-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Juve Stabia-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Cagliari-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Irrati.

Stadio: Sardegna Arena (Cagliari). João Pedro del Cagliari ha segnato il gol di apertura in quattro delle ultime cinque partite di Serie A, compreso un rigore decisivo l’ultima volta. Nel frattempo, Bryan Cristante della Roma ha segnato il gol del pareggio nel secondo tempo contro l’Atalanta, ma tutti e cinque i suoi ultimi gol in Serie A sono arrivati prima dell’ora di gioco. Il Cagliari ha perso cinque delle sette partite casalinghe in cui era in svantaggio alla fine del primo tempo (1 vittoria, 1 pareggio).

Diretta Cagliari Roma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Celta-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Siviglia-Granada (Liga) – Dazn e Dazn1

18:00 Borussia Monchengladbach-Arminia Bielefeld (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:00 Aston Villa-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Sudtirol-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

20:30 Sambenedettese-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Imolese-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carpi-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

20:30 Modena-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Perugia-Matelica (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Arezzo-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fano-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fermana-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Mantova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Atalanta-Bologna (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Fabbri. Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo). Ruslan Malinovsky dell’Atalanta ha segnato recentemente in partite consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, con tre dei suoi ultimi quattro gol in campionato che sono arrivati nel primo tempo. Allo stesso modo, Musa Barrow ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol nei primi 30 minuti di gioco, inclusi entrambi i gol nelle ultime due partite del Bologna. Nonostante la loro supremazia, l’Atalanta ha tirato più di 4,5 calci d’angolo solo in una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

Diretta Atalanta Bologna sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

21:00 Lione-Lille (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

23:00 River Plate-San Lorenzo (Campionato Argentino) – Sportitalia

23:55 La Galaxy-New York Red Bulls (MLS) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio live streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. Ricordiamo che in Italia il live streaming Rojadirecta è illegale. Rojadirecta è il portale più conosciuto per vedere il calcio streaming gratis: il problema è che pubblica link di siti pirata che trasmettono in maniera del tutto illegale.