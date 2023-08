Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Juventus-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV amichevole Soccer Champions Tour 2023

Diretta Juventus-Real Madrid Streaming Gratis Online. Grande spettacolo stanotte, all’1:30 italiana, con l’amichevole di lusso Juve-Real al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, impianto da 65 mila spettatori che di solito ospita il football americano, in occasione del “Soccer Champions Tour 2023“.

La Juventus conclude le amichevoli negli Stati Uniti dopo la vittoria contro il Milan ai calci di rigore. Oggi i Bianconeri allenati ancora da Allegri affronteranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel loro penultimo test prima dell’inizio del campionato. Il 12 agosto ci sarà spazio anche per l’Atalanta (a Cesena) e poi la Serie A inizierà il 20 agosto per la Vecchia Signora.

Formazioni Juventus-Real Madrid



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Dove vedere Juventus-Real Madrid Oggi in TV e Streaming



Diretta Juventus-Real Madrid a partire dalle ore 1:30 AM di giovedì 3 agosto 2023 sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Summer (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Niente partita in chiaro su Canale 5. Amichevole fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Alternative per vedere Streaming Juventus-Real Madrid senza Rojadirecta



Cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Juventus-Real Madrid Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Diretta live in tempo reale di Juventus-Real Madrid nei rispetti account ufficiali delle due squadre su Twitter.