Effetto Varietà Alimentare sulla Sazietà Sensoriale e il desiderio di Dolci

Il fenomeno della sazietà sensoriale specifica

Secondo uno studio condotto dal professor Len Epstein, la vista di dolci dopo un pasto abbondante può suscitare nuovamente la fame a causa del fenomeno della sazietà sensoriale specifica. Questo fenomeno si verifica quando una persona perde interesse per un cibo che ha già mangiato molte volte, mentre un nuovo alimento può risultare più attraente.

Studio del 2011 sul consumo di maccheroni e formaggio

In uno studio condotto nel 2011, è emerso che le donne che hanno mangiato ogni giorno maccheroni e formaggio hanno consumato meno rispetto a quelle che lo hanno mangiato solo una volta alla settimana.

Studio del 2013 sui bambini e la varietà di opzioni alimentari

Inoltre, in uno studio condotto nel 2013 su bambini, si è riscontrato che quelli che hanno avuto una varietà di opzioni hanno consumato più cibo rispetto a quelli che hanno avuto solo maccheroni e formaggio.

Questo stesso schema si verifica anche quando le persone sono esposte a dolci dessert dopo un pasto salato o quando mangiano da un buffet con una vasta varietà di piatti. Alcuni esperti ritengono che il desiderio di varietà sia un adattamento evolutivo attraverso il quale le persone cercano di ottenere nutrienti essenziali da diversi gruppi di alimenti.

Inoltre, il consumo di dolci può essere associato al rilascio di dopamina nel cervello, creando il desiderio di mangiare dolci anche dopo un pasto abbondante. Per ridurre il consumo di cibo spazzatura dopo cena, è consigliato mantenere una buona varietà di cibi sani a portata di mano, come la frutta, per introdurre comunque varietà nella dieta in modo più salutare.

[Credit Foto: tiramisuniravo.com]