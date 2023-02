Ultime Notizie » attrice » Raquel Welch è morta! Addio all’attrice di “Viaggio allucinante”

Raquel Welch, attrice veterana e considerata una delle più belle donne del mondo, diventata famosa nei film degli anni ’60 “Un milione di anni fa” e “Viaggio allucinante” (entrambi del 1966), è morta mercoledì, secondo una dichiarazione del suo manager, Steve Sauer. Aveva 82 anni.

L’iconica Raquel Welch è deceduta a Los Angeles dopo una “breve malattia”. L’attrice, con oltre 70 crediti cinematografici e televisivi, ha iniziato come modella in uno spettacolo di varietà, “Hollywood Palace”, e ha avuto un piccolo ruolo nel film di Elvis Presley “Roustabout” nel 1964.

La carriera di Raquel Welch è decollata due anni dopo, con l’uscita del film di fantascienza “Viaggio allucinante”, su un team di scienziati rimpicciolito e iniettato nel corpo di un uomo gravemente malato, e “Un milione di anni fa”, un preistorico dramma che ha dato a Welch il ruolo della

donna delle caverne Loana.

Le foto di Raquel Welch in bikini semplice e succinto in pelle di daino sono diventate la base della campagna di marketing del film, rendendola un sex symbol globale. Il poster in seguito divenne un elemento centrale dell’acclamato film “The Shawshank Redemption”.

Alla fine degli anni ’60, Raquel Welch ha ottenuto diversi ruoli da protagonista, tra cui nei western “Bandolero” e “100 Rifles“, quest’ultimo noto per la controversa scena d’amore interrazziale con l’ex star del football Jim Brown.

Raquel Welch lascia due figli, Damon Welch e Tahnee Welch.