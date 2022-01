Ultime Notizie » astrofisica » Film Netflix “Don’t Look Up”: Più un documentario che una Commedia

Il film Netflix “Don’t Look Up” non smette di scendere dalla cresta dell’onda.

Il famoso astrofisico americano Neil deGrasse Tyson ritiene che la storia mostrata nella commedia di fantascienza nera “Non guardare in alto” (Don’t Look Up), su due scienziati che cercano di mettere in guardia l’umanità su una cometa che distruggerà la Terra è più un documentario che un film di finzione.

Il film Netflix, interpretato da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, è una satira che mostra una società divisa dalle dinamiche informative dei media, della cultura pop e dei social network.

“Finalmente ho visto il film di Netflix Don’t Look Up, una storia di fantasia su una nazione distratta dalla cultura pop e divisa sull’opportunità di ascoltare seri avvertimenti da parte degli scienziati.

Tutto quello che so sui cicli di notizie, interviste ai programmi TV, social network e la politica mi dice che“, ha scritto questo mercoledì sul suo account Twitter

La prima della pellicola ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori. Mentre alcune persone hanno tracciato un parallelo con l’attuale situazione nel mondo, altre hanno criticato che la storia non sia credibile. Anche la pubblicazione di deGrasse ha provocato un’ondata di reazioni, accumulando più di 71.000 “mi piace”.