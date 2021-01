6 Maggio 2022, data probabile Impatto Asteroide.

La NASA calcola la data di un possibile impatto asteroide contro la Terra. Il corpo celeste individuato come Il “Asteroide 2009 JF1” misura circa 130 metri di diametro ed è stato classificato come “potenzialmente pericoloso“.

La NASA ha fissato una data per un eventuale impatto di un grande asteroide che passerà vicino alla Terra il prossimo anno. Questo asteroide, rilevato per la prima volta nel 2009, misura circa 130 metri di diametro: il suo impatto potrebbe provocare un’esplosione di una potenza equivalente a 230 kilotoni di dinamite.

L’asteroide 2009 JF1, considerato dall’agenzia statunitense come “potenzialmente pericoloso”, potrebbe entrare in collisione con il nostro pianeta il 6 maggio 2022. Tuttavia, la probabilità che l’asteroide colpisca la Terra quel giorno è di una su 3800 che è pari allo 0,026%, secondo la scala di Palermo.

Con l’aiuto del sistema di collisione Sentry, la NASA ha osservato in modo esaustivo l’asteroide, che rientrava nella categoria “Near Earth Object”

(NEO), a causa della minaccia che rappresenta per il pianeta.

Questo sistema di “collisione altamente automatizzato” analizza continuamente le possibilità di impatto di un asteroide “nei prossimi 100 anni” e le classifica in base a dimensioni, velocità, dimensioni e data del possibile impatto.

Sentry (astronomia) – Earth Impact Monitoring: è un programma informatico sviluppato per analizzare in modo automatico i cataloghi astronomici alla ricerca di oggetti che possano entrare in collisione con la Terra. Il programma analizza i cataloghi alla ricerca di eventuali collisioni nell’arco di 100 anni. Ogni volta che il programma individua una possibile collisione pubblica automaticamente i risultati sul sito del progetto.