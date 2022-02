Ultime Notizie » cantante » James Blunt: il vero significato della canzone “You’re Beautiful”

Il cantante britannico James Blunt ha confermato il vero significato della sua canzone di successo ‘You’re Beautiful’ e ha assicurato che non è una canzone romantica come molti credono.

“Si tratta di me stesso mentre perseguitavo la ragazza di qualcun altro in metropolitana mentre ero drogato”, ha detto Blunt durante un’intervista al “The John Bishop Show” della catena televisiva di ITV. “Ma le persone la mettono su durante i loro matrimoni, il che è bello”, ha aggiunto.

In precedenza, il musicista aveva già svelato alcuni dettagli della sua composizione.

In un’intervista per The Guardian, Blunt ha confessato che la ragazza che ha visto in metropolitana era la sua ex ragazza, che era accompagnata dal suo nuovo partner. “I nostri sguardi si sono incontrati, ma si siamo passati alla alrga e sono tornato a casa”, ha detto il cantante, spiegando in dettaglio di aver scritto il testo in soli due minuti.

Il successo di ‘You’re Beautiful‘, pubblicato nel 2005 come terzo singolo dal suo album di debutto ‘Back to Bedlam‘, ha lanciato James Blunt al successo mondiale: l’album è diventato il numero uno nelle vendite nei paesi di tutto il mondo. Attualmente, secondo il Mirror, è una delle canzoni più tipiche per aprire il ballo ai matrimoni nel Regno Unito.