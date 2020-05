Di cosa è morta la cantante Cady Groves di soli 30 anni.

LUTTO NELLA MUSICA – La cantautrice americana Cady Groves è morta il 2 maggio all’età di 30 anni. L’annuncio è stato dato dal fratello, Cody Groves, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter.

Giorni prima della morte, la cantante si è lamentata su Instagram di avere una “terribile salute mentale“. Tuttavia, in un’altra pubblicazione suo fratello ha chiarito che sebbene Cady abbia avuto “alcuni problemi di salute” lo scorso autunno, l’autopsia non ha trovato segni di suicidio.

“Il medico legale ha completato l’autopsia e non vi era alcuna indicazione di gioco scorretto o autolesionismo. In poche parole, Cady Groves è morta per cause naturali”, ha riferito Cody.