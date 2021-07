Ultime Notizie » Argentina » Argentina-Colombia Streaming TV, dove vederla in Diretta

Argentina-Colombia streaming gratis e diretta tv. Alle tre italiane di questa notte si decide chi, tra Colombia e Argentina, affronterà il Brasile nella finale della Copa America. Curiosamente, l’avversario del Brasile sarà uno dei due Paesi originariamente designati ad ospitare il torneo, ricordando che sia l’Argentina che la Colombia hanno “abortito la missione” a causa della pandemia di coronavirus. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Duván Zapata, Juan Guillermo Cuadrado e David Ospina saranno alcune delle grandi stelle del calcio mondiale che vedremo in azione questa notte.

Le formazioni di Argentina-Colombia



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Nicolás González. CT Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado: Duván Zapata e Rafael Santos Borré. CT Reinaldo Rueda.

Dove vedere Argentina-Colombia streaming gratis e diretta tv

La partita di calcio Argentina-Colombia, valida come prima semifinale

di Copa America, sarà visibile Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow. Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online (gratis per gli abbonati) su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Sono 34 le partite complessive tra Argentina e Colombia (considerando anche le sfide amichevoli), con il bilancio nettamente in favore della Seleccion: venti vittorie a fronte di sei sconfitte, con otto pareggi. Ma il dato curioso è che l’Albiceleste non è riuscita a trovare il successo negli ultimi tre scontri diretti: 0-0 in amichevole nel settembre 2018, 2-0 per la Colombia nella Coppa America 2019 (gol di Roger Martinez e Zapata) e 2-2 nel match di qualificazione ai Mondiali giocato a giugno (rimonta colombiana con Muriel e Borja dopo le reti di Romero e Paredes). In precedenza, l’Argentina aveva vinto tre sfide consecutive, compresa quella ai rigori nei quarti di finale della Coppa America 2015. Le due squadre non si affrontano in semifinale dal 2004: 3-0 argentino, prima della sconfitta in finale contro il Brasile ai calci di rigore.