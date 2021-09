Napoli-Juventus, sospesa la vendita dei biglietti

CALCIO SERIE A – Neanche il tempo di annunciarla e la vendita dei biglietti di Napoli-Juventus, big match della 3a giornata del campionato di calcio di Serie A, è stata sospesa. Il responsabile dell’Area Sport di TicketOne, Amedeo Bardelli: “La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus“.

La partita più attesa dell’anno è al momento senza vendita biglietti in quanto l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive ne ha decretato lo stop.

La partita è in programma sabato 11 settembre alle ore 18:00 italiane allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne:

“L’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. Abbiamo bloccato tutto un quarto d’ora prima che iniziasse tutto, senza vendere nemmeno un biglietto“.