Cardi B: entusiasta per lancio Prodotti di Bellezza Bardi Beauty

Cardi B ha registrato il marchio Bardi Beauty, con il quale adesso può vendere i suoi prodotti di bellezza.

La rapper si sta preparando a lanciare la sua linea di bellezza. La pluripremiata rapper ha deciso di tuffarsi nel mondo deiinsieme ad altre celebrità come Selena Gomez, Rihanna, Kylie Jenner, ecc. TMZ ha dato la notizia poche ore dopo che la star ha depositato ilcon la sua attuale azienda Washpoppin Inc. Sulla base dei documenti legali ottenuti, la linea può includere prodotti per la cura della pelle, prodotti per le unghie, fragranze e trucco. Nel frattempo Cardi B ha speso più di