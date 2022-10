Ultime Notizie » galatasaray » Icardi ha licenziato Wanda come rappresentante

Il romanzo tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua ad avere più capitoli, perché in mezzo alla scandalosa separazione che li vede protagonisti da qualche mese, l’argentino avrebbe deciso di licenziare la sua ex, che ha gestito tutto all’Inter, nella sua partenza al PSG e l’ultima mossa al Galatasaray in Turchia.

La relazione tra i due sembra già completamente spezzata. Sebbene abbia cercato di recuperare l’accordo, lei era ignara della situazione e ha continuato a guadagnarsi la vita in Argentina. E per di più arrivarono persino ad associarla a L-Gante, un popolare cantante argentino. Qualcosa che fece arrabbiare Mauro.

Come dettagliato dal media turco ‘Hurriyet.com.tr’, sono arrivati ​​anche i problemi di lavoro tra i due. Wanda avrebbe emesso fattura da 1 milione di euro per il trasferimento di Icardi al Galatasaray. E il caso è che, secondo i media turchi, “il calciatore argentino ha dichiarato che Wanda Nara non è più il suo manager e ha respinto la richiesta, sostenendo che è illegale”.

In effetti, la polemica è più accesa che mai. Perché “ Mauro Icardi non vuole che il Galatasaray paghi Wanda Nara”, nonostante l’imprenditrice avrebbe chiesto al club che i soldi “vengano depositati sul suo conto il prima possibile”.

Anche lo scenario sarebbe ancora più complicato, perché in gioco ci sarà di più e il presidente del club turco, Dursun Özbek, ha dichiarato che l’argentino riceverà uno stipendio di 750mila euro con un bonus di 75mila euro se segna 20. gol e altri 3mila euro per ogni vittoria.

Wanda si è recata a Istanbul, ma ha dormito in un hotel. Wanda era in Argentina qualche giorno fa per registrare un video musicale, attraverso il quale era legata sentimentalmente a un cantante argentino, ma in seguito si è recata a Istanbul dove c’erano tutti i suoi figli. Proprio come fa sempre, l’argentina ha mostrato buona parte del suo ritorno in Turchia sui social, insieme ai suoi figli.