Ultime Notizie » Come vedere Inter Udinese Streaming » Inter-Udinese Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV al posto di Roja Live Club

Dove vedere Inter-Udinese Streaming Gratis. La 23a giornata di Serie A continua oggi sabato 18 febbraio 2023, alle ore 20:45 italiane con la sfida al Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese di Sottil. Dopo lo 0-0 di Genova contro la Samp, Inzaghi (secondo in classifica con 44 punti, dietro all’irragiungibile Napoli con 62 punti) vuole la vittoria oggi contro i friulani (30 punti) per approdare al meglio alla sfida contro il Porto del prossimo 22 febbraio in Champions League. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Udinese in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: l’Udinese ha recuperato 17 punti quando stava perdendo in questa stagione, si tratta di un record alto in campionato.

Inter-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Inter: Possibile turnover in porta con Handanovic dal 1′, Inzaghi deciderà dopo la rifinitura. Brozovic dovrebbe tornare dal 1′ in regia. Altro dubbio davanti con Dzeko (in pole) e Lautaro in corsa per un posto al fianco di Lukaku. In casa Udinese: Pereyra verso la conferma alle spalle di Beto. Thauvin e Success dovrebbero iniziare in panchina. Ballottaggio Lovric-Arslan

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Gosens, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez. Indisponibili: Correa, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Buta, Ebosse, Guessand, Arslan, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski. Indisponibili: Deulofeu. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bijol, Ehizibue, Pereyra, Perez, Udogie, Walace.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Carbone e Giallatini. Quarto uomo: Ayroldi. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Fourneau.

Edin Dzeko potrebbe essere di buon auspicio per l’Inter, dato che l’attaccante ha vinto ben 12 (record alto personale) scontri diretti contro l’Udinese (3 sconfitte). A cercare di intaccare quel record potrebbe essere Destiny Udogie, con l’Udinese che è rimasta imbattuta nelle otto partite di campionato in cui lui è riuscito a segnare (5 vittorie, 3 pareggi), cinque delle quali hanno visto esattamente quattro gol segnati.

Inter-Udinese in TV, che canale?



Inter-Udinese diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky

Sport (251), e con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Sottil (Udinese): “A noi non serve pensare al cambio di formazione di Inzaghi e anzi, ci siamo concentrati come sempre lavorando al massimo per essere pronti”. La telecronaca di Inter-Udinese su DAZN è a cura di Edoardo Testoni, coadiuvato da Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky invece, la partita sarà raccontata dalla coppia Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Inter-Udinese Streaming Gratis senza Roja Live



Inter-Udinese streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Lautaro Martínez ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A, l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei consecutivamente senza altri compagni a referto è stato Alessandro Altobelli nel 1983 (sette di fila in quel caso).

Alternative per vedere Inter-Udinese in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Inter-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.