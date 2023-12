Ultime Notizie » Come vedere Inter Udinese Streaming » INTER UDINESE Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV questa sera

Dove vedere Inter-Udinese Streaming Gratis. La 15a giornata di Serie A continua oggi sabato 9 dicembre 2023, alle ore 20:45 italiane con la sfida alllo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese di Cioffi.

L’Inter si prepara a sfidare l’Udinese nel tentativo di raggiungere nuovamente la vetta della classifica. Dopo la vittoria della Juve contro il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi deve rispondere con una vittoria. Tuttavia, l’Inter dovrà far fronte a una crisi difensiva a causa delle assenze di alcuni giocatori. Inoltre, martedì si giocherà una partita decisiva in Champions League contro la Real Sociedad. L’Udinese, invece, è attualmente quartultima in classifica e ha ottenuto solo una vittoria in campionato. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Inter-Udinese in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: l’Inter è l’unica squadra che in questa stagione di Serie A non ha ancora subìto gol dal 71° minuto di gioco in poi.

Inter-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries e De Vrij, ma può contare sul recupero di Bastoni in difesa. Il terzetto difensivo potrebbe includere anche Carlos Augusto. Il ballottaggio per il posto sulla destra è tra Bisseck e Darmian, mentre Cuadrado potrebbe giocare sulla fascia se il tedesco viene scelto. Success è in dubbio a causa di una contusione al polpaccio e potrebbe essere sostituito da Lucca.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore Cioffi. A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Tlkvic, Masina, Kristensen, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Aké, Pafundi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Marcus Thuram ha segnato cinque gol in questa stagione di Serie A, tutti in partite vinte dall’Inter. Florian Thauvin ha contribuito all’ultimo gol dell’Udinese nelle ultime due partite di campionato.

Inter-Udinese in TV, che canale?



Inter-Udinese diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Inter-Udinese in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Marcus Thuram ha avuto un ottimo rendimento finora nella Serie A, contribuendo a segnare 11 reti in totale (cinque gol e sei assist). Questo lo pone come il secondo migliore giocatore nelle prime 15 partite con l’Inter, dopo Diego Milito nel 2009/10, secondo quanto riportato da Opta, che raccoglie dati statistici sulla competizione dal 2004/05.

Dove vedere Inter-Udinese Streaming Gratis senza Roja Live



Su DAZN telecronaca affidata a Dario Mastroianni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky, invece, telecronista e seconda voce saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Inter-Udinese streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Lorenzo Lucca ha segnato due gol contro il Verona nell’ultima partita di campionato, portando il suo totale di gol in questa Serie A a quattro. Solo Destiny Udogie e Vincenzo Iaquinta, entrambi calciatori italiani dell’Udinese, hanno ottenuto risultati migliori in una singola stagione prima di compiere 24 anni nell’era dei tre punti a vittoria.

Alternative per vedere Inter-Udinese in Diretta Streaming Online

Alternative per vedere la partita Inter-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.