Dove vedere Inter-Sheriff Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21 italiane per la 3a giornata del Gruppo D della fase a gironi della Champions League e nel quale partecipano anche Shakhtar e Real Madrid. I nerazzurri, che nelle prime due gare hanno totalizzato solo un punto e quindi sono ancora a secco di vittorie, sfidano la squadra moldava che a sorpresa comanda il girone: prima ha vinto 2-0 sullo Shakhtar di De Zerbi in casa e poi ha vinto clamorosamente per 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Sheriff in video streaming gratis e diretta live tv.

Questo è il primo incontro tra squadre provenienti da Italia e Moldavia in tutte le competizioni europee. Lo Sheriff Tiraspol potrebbe diventare la terza squadra del 21° secolo a vincere le prime tre partite di Champions League, dopo Leicester City nel 2016-17 e Malaga nel 2012-13.

⚽ Dove vedere Inter-Sheriff Diretta TV

Inter-Sheriff diretta da vedere su Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

⚽ Inter-Sheriff Streaming Gratis

Inter-Sheriff streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o Tarjeta Roja Online, perchè considerati illegali in Italia.

Inter-Sheriff Streaming Live: ultime notizie formazioni

Sulle fasce Inzaghi sceglie Dumfries e Perisic, torna Lautaro Martinez dall’inizio.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Sheriff

Vidal verso la presenza dal primo minuto perché Calhanoglu non è ancora non al top è non stato convocato, al contrario di Sanchez che rientra nei 23. Dopo aver segnato cinque gol nelle prime cinque partite da titolare con l’Inter in UEFA Champions League, da allora Lautaro Martínez ha segnato solo un gol nelle sue otto partite da titolare nella competizione. L’argentino cercherà il suo primo gol in Champions League a Giuseppe Meazza dall’ottobre 2019 (contro il Borussia Dortmund).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, G. Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A Traore. Allenatore Vernydub. A disposizione in panchina: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Alternative per vedere Inter-Sheriff in diretta streaming gratis

