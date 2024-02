Ultime Notizie » arredamento personalizzato » Il nuovo lusso è la personalizzazione degli arredi: il progetto di SkenoTeknika

Personalizzare vuol dire dare personalità. Potrebbe sembrare un concetto banale, eppure, dietro a un qualsiasi oggetto personalizzato, si nasconde molta attenzione, molta dedizione, tanta cura e, soprattutto, originalità.

Tutti questi aggettivi possono essere ricondotti a una grande forma d’arte, a un’eccellenza italiana nel campo dell’arredamento: il design made in Italy. Un tipo di design che ha sempre puntato alla personalizzazione degli arredi, alla realizzazione “su misura”. Perché per dare quell’importante tocco di personalità a un materiale senza anima, è fondamentale dotarsi di tanta creatività, figlia di quella ricerca consapevole che permette di realizzare per i clienti un’opera che rispecchi al meglio i loro desideri.

E si parla proprio di opera di fronte alle creazioni di SkenoTeknika.com, il laboratorio d’arte e di design di cui a breve si parlerà.

Creare arte vuol dire personalizzare e scegliere il lusso

Il design italiano si è da sempre distinto in tutto il mondo grazie all’eleganza e alla raffinatezza, due tra i tanti elementi che dominano ogni creazione artigianale. Sì, perché la frontiera che più esalta il design made in Italy è proprio quella dell’artigianato, che genera individualità e creatività.

Ma il grande respiro di cui godono gli arredi di design non si ferma qui. Queste opere d’arte hanno, infatti, aperto le porte a un altro concetto, quello che conduce a un’esperienza davvero unica, davvero personalizzata: il lusso.

Oggi, infatti, non si può parlare di lusso nel campo dell’arredamento senza volgere lo sguardo al design personalizzato. La personalizzazione degli arredi è sinonimo di artigianalità, e questa scelta stilistica si traduce nella realizzazione di manufatti che migliorano il benessere in casa (o in qualsiasi luogo si inseriscano), che creano un ambiente confortevole, che stimolano la creatività e sollevano perfino il morale.

“Un lusso”, verrebbe da dire, e proprio di lusso si parla, perché possedere degli arredi di design personalizzato diventa un privilegio di stile e armonia. Anche perché la personalizzazione degli arredi non stravolge tutto il bagaglio stilistico di cui si è arricchita, ma trae ispirazione dalla tradizione artistica per approdare all’innovazione del design.

Stile e personalizzazione: l’esempio di SkenoTeknika

L’evoluzione dello stile e del design su misura è uno dei capisaldi del lavoro di SkenoTeknika, il laboratorio artistico fondato dagli artisti-artigiani Davide Veloci e Cristina Capella con sede sul Mugello.

Il loro lavoro si basa sulla creazione di opere personalizzate, attorno alle quali aleggia già il pregio di eccellenza artigianale del Made in Italy, seppur il loro progetto sia nato da poco. I due artigiani hanno unito le loro personali tecniche artistiche, maturate con anni di esperienza nel settore delle scenografie teatrali, negli allestimenti artistici e nel campo nella moda, per dare vita a un’officina d’arte del design italiano.

L’approccio artigianale e su misura su cui fondano la loro maestria permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela, soprattutto di quella che va alla ricerca della personalizzazione. Ogni oggetto di design, infatti, viene realizzato secondo i gusti e i desideri del committente: il risultato, pertanto, non potrà che essere dominato dall’unicità, dalla storia e dall’identità del cliente che lo acquista.

Le richieste su commissione possono essere effettuate sul nuovo e-commerce che Veloci e Capella hanno aperto online, in modo da dare la possibilità a sempre più persone di contattarli e partecipare attivamente al processo creativo artigianale, fino a diventarne essenziali.

Arredi personalizzati: tra esperienza e innovazione

Il principio su cui fanno leva gli artigiani di SkenoTeknika è la manualità che si fonde all’innovazione, anche dal punto di vista delle tecniche, degli strumenti e dei materiali scelti, delle forme e delle finiture, e che permette di creare opere destinate ad essere ricordate nel tempo e a non passare mai di moda.

Possedere un pezzo di design artigianale italiano è sinonimo di lusso, vuol dire avere qualcosa di esclusivo e unico che ha permesso a questo settore di essere apprezzato in tutto il mondo. Un arredamento o un oggetto d’arte personalizzato è il prolungamento della personalità di chi lo sceglie e lo possiede.

I designer e gli artigiani italiani Veloci e Capella hanno messo la loro esperienza al servizio dell’innovazione, ed è solo procedendo verso questa strada che si può raggiungere l’obiettivo della personalizzazione: reinventare la tradizione e arricchirla di dettagli personali su misura.