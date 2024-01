Ultime Notizie » App calcio » Flashscore: Profili calciatori, valutazione, trasferimenti e valore di mercato, nuove funzionalità

Ti chiedi per quanti soldi è stato trasferito il tuo calciatore preferito, qual è il suo attuale valore di mercato e quando scade il suo contratto? O quanto bene ha giocato nelle ultime partite e quale valutazione giocatore ha ricevuto? Ora puoi trovare tutte le informazioni menzionate insieme nello stesso posto: fanno parte dei profili dei giocatori nell’app Flashscore.

Profili calciatori Flashscore: valutazione, trasferimenti e valore di mercato

La valutazione del giocatore mostra le prestazioni di un particolare giocatore nel gioco. Sulla base di una grande quantità di dati statistici raccolti, alla sua performance viene assegnato un voto complessivo da 1 a 10 (massimo). Il requisito fondamentale per ricevere un voto è che il giocatore debba trascorrere almeno dieci minuti in campo, esclusi i tempi supplementari. Ogni calciatore inizia automaticamente con un voto di sei.

Il numero finale sarà influenzato principalmente dalle statistiche individuali. Ognuno di essi ha un certo valore, che può essere positivo e aggiungere decimi extra (gol, tiri in porta, passaggi riusciti, duelli vinti, contrasti difensivi riusciti), ma, ovviamente, può anche essere negativo , il che a sua volta abbassa il segno (falli, cartellini ricevuti, duelli persi).

Puoi trovare il Player Rating nei profili individuali dei calciatori.

Abbiamo anche aggiunto uno sfondo blu per indicare il miglior giocatore in una determinata partita.

Per quanto riguarda i trasferimenti, per ora ci concentriamo sulle attività attuali: i dati storici verranno aggiunti gradualmente. Calcoliamo il valore di mercato, analogamente alla valutazione del giocatore, sulla base di una combinazione di diversi dati: in questo caso, giocano un ruolo importante il campionato e il club in cui gioca il calciatore, la sua cronologia dei trasferimenti e soprattutto la sua forma attuale inclusa la valutazione.

Per avere un’idea migliore di quanto tempo può durare il primo o il secondo tempo, puoi vedere il numero di minuti aggiunti per ogni tempo. Apprezzerai anche le informazioni sulla capacità dello stadio per la maggior parte delle squadre di calcio come la Juventus. Insomma, trascorri dei momenti meravigliosi pieni di grande calcio con l’aggiornamento dell’App Falshscore!