Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Inter-Roma Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV | Coppa Italia

Inter-Roma Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 8 febbraio 2022 si gioca allo stadio Meazza di Milano i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. I giallorossi guidati da José Mourinho sfidano i nerazzurri di Simone Inzaghi nei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà in semifinale chi avrà la meglio nell’altro quarto tra Milan e Lazio. Ecco dove vedere Inter-Roma streaming gratis e diretta tv.

Inter-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni



In totale sono 21 le sfide tra nerazzurri e giallorossi in Coppa Italia: il bilancio è in favore dell’Inter, che ha vinto 12 volte contro le sette della Roma (due i pareggi).

⚽ Probabili formazioni di Inter-Roma

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Vidal, Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Galetto e Vecchi. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Preti.

Inter-Roma Diretta: Canale e dove vederla in Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV



Inter-Roma verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Inter-Roma sarà Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.