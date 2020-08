Twitter vs Microsoft: chi comprerà TikTok

Non è solo Microsoft ad essere interessata ad acquistare l’attività di TikTok negli Stati Uniti, secondo fonti del Wall Street Journal, Twitter avrebbe avuto anche “conversazioni preliminari” su una possibile acquisizione, anche se al momento si conoscono pochi dettagli sull’argomento.

Twitter ritiene di avere un vantaggio su Microsoft a causa delle sue dimensioni. Secondo gli addetti ai lavori, essendo molto più piccolo, non avrebbe tanti problemi nell’analisi antitrust se chiudesse un accordo.

Il problema è che mentre “la piccola dimensione” può dare vantaggi a quel punto, potrebbe anche essere uno svantaggio, poiché si tratta di una vendita di poche decine di miliardi di dollari, e questo sarebbe un serio ostacolo quando la capitalizzazione del mercato totale di Twitter è “solamente” di 29 miliardi.

Tuttavia, se l’accordo dovesse concludersi, avrebbe chiesto l’aiuto degli investitori che si sarebbero indebitati molto, sperando di riavere i soldi nei prossimi anni.

Ricorda che Twitter ha subito una perdita di oltre 1,2 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, un numero abbastanza grande da immaginare di non essere in grado di acquistare parte di Tik Tok.

Anche così, l’acquisto di TikTok da parte di Twitter lo metterebbe in un panorama internazionale simile a quello di Facebook. Se ai 186 milioni di utenti attivi giornalieri di Twitter si aggiungessero quelli di Tik Tok negli Stati Uniti, si parlerebbe di “un nuovo gigante”.

Teniamo presente d’altra parte che sebbene Trump abbia concesso all’azienda fino al 15 settembre per vendere le sue operazioni negli Stati Uniti, TikTok non è d’accordo con la questione. Quindi è possibile che questa vendita non venga mai effettuata.