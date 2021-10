Ultime Notizie » Calcio di rigore » Inter-Juventus: Il calcio di rigore causato da Dumfries su Alex Sandro, è polemica Social

Polemiche a non finire per il calcio di rigore assegnato dal VAR in Inter-Juve di ieri sera a una manciata di minuti dalla fine del Derby d’Italia a San Siro per la 9a giornata di Serie A. Dumfries da un calcione ad Alex Sandro sulla linea dell’area grande ma l’arbitro non lo vede. Lo vede il VAR che richiama l’attenzione del direttore di gara il quale poi concede il penalty trasformato in seguito da Dybala che pareggia il risultato.

Non potevano mancare le polemiche sui social network…ma anche qualche vignetta divertente!