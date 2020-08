Inter Getafe Streaming Gratis Link Diretta TV. L’Inter torna in campo in Europa League per giocare contro il Getafe in Germania, dove si svolgerà la nuova formula della Final Eight che decreterà la squadra vincitrice del torneo. L’Inter ha la possibilità di accedere ai quarti di finale di una competizione europea dopo 9 anni di astinenza: l’ultimo precedente risale all’edizione 2010-11 di Champions League quando i nerazzurri vennero eliminati dallo Schalke 04.

Incontro in gara secca tra i nerazzurri (reduci dal bel successo sull’Atalanta valso il secondo posto finale ) e gli spagnoli, che hanno chiuso la Liga all’ottavo posto dopo aver lottato addirittura per un piazzamento in Champions League. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Inter Getafe streaming e diretta tv.

Inter Getafe Streaming Live: le ultime notizie sulle formazioni.

Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l’Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del primo trofeo in nerazzurro, affronta a Gelsenkirchen il Getafe, ottava forza della Liga, in gara secca: in palio c’è un posto nei quarti di finale.

Le nostre probabili formazioni di Inter Getafe:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina.

Inter Getafe Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Allenatore Bordalas.

Inter Getafe in diretta tv dallo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen, a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 5 agosto 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link > https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi nemmeno in streaming gratis online.

Inter Getafe, alcune cosa da sapere.

L’Inter ha vinto solo una delle sue ultime 12 partite giocate contro squadre spagnole nelle Coppe europee (4 pareggi e 7 sconfitte il bilancio). Il successo più recente dei nerazzurri è il 3-1 sul Barcellona a San Siro nella semifinale d’andata della Champions League 2009-10.

Prima sfida contro una squadra italiana per il Getafe. In caso di qualificazione la squadra spagnola raggiungerebbe i quarti di finale di Coppa Uefa/Europa League per la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente risale all’edizione 2007-08 quando fu eliminata dal Bayern Monaco (1-1 all’andata in Germania e 3-3 al ritorno in casa). Solo Siviglia (5), Basilea (6) e Manchester United (7) hanno ottenuto più clean sheet del Getafe (4) in questa edizione di Europa League.