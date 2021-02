Ultime Notizie » Avatar » Come creare un Avatar nella Realtà Virtuale

È incredibile come la realtà virtuale, che un tempo sembrava qualcosa di lontano, sia oggi diventata un concetto così diffuso, tanto che ora puoi avere l’opportunità di creare un avatar per i giochi che utilizzano questa tecnologia. Uno di questi è VRChat, un videogioco di realtà virtuale gratuito in cui i giocatori possono avere l’opportunità di creare il proprio personaggio e usarlo per entrare in contatto con altri giocatori all’interno del gioco. Una delle caratteristiche che VRChat presenta è la possibilità di assegnare un avatar al tuo personaggio.

Per questo, è stato disponibile uno strumento noto come Ready Player Me (ovvio riferimento al film e al libro Ready Player One), un creatore di avatar gratuito sviluppato da Wolf3D che ha aggiunto il supporto per il social network VR VRChat dove l’unica cosa che farai ho bisogno di una fotografia del tuo viso. Quando sperimenterai l’uso del creatore di avatar di Ready Player Me, noterai quanto sia facile questo strumento. Una volta ottenuto il risultato, puoi avere la possibilità di importarlo in VRChat e selezionarlo dal menu di gioco.

Da anni ormai, il sistema di avatar aperto di VRChat offre agli utenti l’opportunità di importare i modelli dei personaggi che preferiscono. Tuttavia, questo era possibile solo se la persona aveva sufficiente esperienza e conoscenza nello sviluppo, escludendo le persone inesperte sull’argomento. Ora, attraverso questo strumento, chiunque può creare il proprio avatar di realtà virtuale in pochi rapidi passaggi.

Come creare il tuo avatar per VRChat con Ready Player Me

I passaggi da seguire per creare il tuo avatar di realtà virtuale con Ready Player Me per VRChat sono i seguenti:

Vai al sito Web di Ready Player Me per VRChat. Dopo aver caricato la pagina, fai clic sull’opzione Crea il tuo avatar. In questo modo verrà visualizzato il creatore di avatar. Quindi devi scegliere il tipo di corporatura del tuo avatar. Fatto ciò, passerai alla fase successiva del processo in cui puoi scegliere una foto del tuo viso che hai già memorizzato sul tuo cellulare o PC. Puoi anche continuare il processo senza uno per creare il tuo avatar da zero e quindi avere l’opportunità di personalizzare diversi elementi come capelli, occhi, vestiti, tra gli altri.

Indipendentemente dall’opzione che hai scelto dopo aver terminato, la prossima cosa che farai è fare clic sull’opzione Importa in VRChat. Questo ti chiederà di accedere al tuo account per darti accesso all’applicazione Wolf3D. Dovrai attendere alcuni minuti affinché l’avatar creato si sincronizzi con VRChat e il gioco è fatto.