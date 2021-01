Ultime Notizie » Benevento » INTER BENEVENTO Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Inter Benevento Streaming Gratis e Diretta TV. Match valido per la 20a giornata di Serie A: si gioca alle ore 20:45 di oggi sabato 30 gennaio 2021. Staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia, l’Inter può tornare a concentrarsi sul campionato e sulla sfida al Benevento, valida per la 1a giornata di ritorno di Serie A (2o° turno). L’Inter occupa la seconda posizione in classifica con 41 punti, a due lunghezze di distanza dal Milan capolista. Il Benevento hanno chiuso invece il girone d’andata a 22 punti: con questa media potrebbero arrivare alla fine festeggiando la salvezza. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Benevento streaming e diretta tv.

Inter Benevento Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo la magia nel derby, Eriksen potrebbe essersi guadagnato una maglia da titolare contro il Benevento. Oltre a Brozovic, Conte potrebbe far rifiatare anche De Vrij (scalpita Ranocchia) e Vidal (pronto Gagliardini). La coppia Lu(kaku)-La(utaro) in attacco. Schiattarella è guarito dal Covid e riprende il suo posto. Caldirola scalza Tuia(neanche convocato), mentre Viola agirà con Caprari alle spalle di Lapadula. Insigne parte dalla panchina. Prima convocazione per il neo acquisto Depaoli.

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter Benevento:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Sau. Indisponibili: Letizia, Moncini.

Inter Benevento Diretta: Canale TV e dove vederla

La partita di calcio Inter Benevento in diretta tv su DAZN.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Lautaro Martínez non trova il gol in Serie A da quattro partite, tuttavia l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette reti in 13 presenze contro squadre neopromosse nella competizione, inclusa la sua unica tripletta nel torneo, contro il Crotone il 3 gennaio scorso.

Dove vedere Inter Benevento Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Inter Benevento in video live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

L’Inter ha vinto le ultime sei partite casalinghe di Serie A e non arriva a sette da dicembre 2018. Mentre Antonio Conte non vince sette gare interne di fila nei top-5 campionati europei da dicembre 2017 sulla panchina del Chelsea.

Inter Benevento non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.