Ultime Notizie » Amazon » Astro, Amazon aggiorna il suo primo robot domestico dotato di telecamera e schermo con funzioni di videosorveglianza

Amazon ha presentato una versione aggiornata di Astro, il suo primo robot domestico dotato di telecamera e schermo con funzioni di videosorveglianza. Secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì dal vicepresidente e direttore generale della robotica di consumo dell’azienda, Ken Washington, al robot sono stati assegnati diversi ruoli importanti, dal rilevamento degli animali domestici alla sicurezza delle piccole imprese.

Rilevamento degli animali domestici

Astro, che si muove su tre ruote, era già in grado di ispezionare la casa, identificare persone e ricevere comandi vocali, ma ora i suoi creatori hanno aggiunto una nuova funzionalità molto utile per i proprietari di animali domestici: la capacità di rilevare cani e gatti.

Grazie a questa funzione, l’utente può tenere d’occhio il proprio animale domestico quando non è in casa. Pertanto, quando il robot vede l’animale durante la sua pattuglia a casa, invierà un breve video di ciò che sta facendo al suo proprietario. Quindi l’utente può avviare Live View, live streaming, per parlare con l’animale e, ad esempio, dire al cane di alzarsi dal divano o “divertiti a guardare quello che fa mentre è via”.

Nuove capacità di intelligenza artificiale

Nella sua prima versione, Astro ha già potuto apprendere la disposizione della casa in modo che il suo proprietario potesse mandarla a controllare più punti nel caso fosse preoccupato per qualcosa, come la possibilità di aver lasciato acceso il fornello della cucina. Attualmente, il robot è dotato di una nuova capacità di intelligenza artificiale (AI) multimodale che gli consentirà di apprendere dagli esseri umani cosa vogliono in casa e di inviare avvisi se qualcosa non va.

Con la possibilità di memorizzare cose come “quale porta è la porta d’ingresso, quale finestra è la finestra della cucina, la sua posizione e lo stato attuali, ad esempio aperta o chiusa”, Astro sarà in grado di avvisare in modo proattivo se vede qualcosa che non va. In questo caso, invierà all’utente un’immagine con un testo che indica cosa è aperto. Inoltre, ti potrebbe essere chiesto di verificare di cosa si preoccupa la persona.

Sebbene la versione attuale di questa funzione si concentri su finestre e porte, in futuro Astro dovrebbe acquisire la capacità di apprendere più cose, come elettrodomestici e mangiatoie per animali domestici.

Sicurezza per le piccole e medie imprese

Un’altra nuova funzionalità sarà utile per le piccole e medie imprese, tuttavia, è disponibile solo negli Stati Uniti.In collaborazione con la società di sicurezza domestica di proprietà di Amazon Ring, gli sviluppatori hanno aggiunto Virtual Security Guard, un servizio che consente ai clienti di aggiungere monitoraggio del movimento in tempo reale alle loro telecamere di sicurezza.

Grazie a questa funzione, in caso di allarme, il robot andrà autonomamente ad indagare sull’accaduto. Inoltre, il personale di sicurezza utilizzerà le proprie telecamere per osservare in tempo reale e adottare le misure corrispondenti, se necessario.