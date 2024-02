Ultime Notizie » App Io » IT Wallet, portafoglio digitale gratuito per conservare i documenti

E’ in arrivo l’IT Wallet, un portafoglio digitale gratuito per conservare i documenti, che sarà regolamentato da linee guida per garantirne lo sviluppo rapido. Il sistema (la bozza del decreto Pnrr approvato lunedì 26 febbraio dal consiglio dei ministri istituisce ufficialmente il Sistema di portafoglio digitale italiano) prevede una parte pubblica e soluzioni private, ma è necessario un decreto attuativo per chiarire le funzioni e i tempi. Le norme stabiliranno le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell’IT Wallet pubblico e privato, i servizi disponibili e gli standard tecnici.

Un provvedimento o un decreto definirà i compiti e le funzioni delle società che gestiranno l’infrastruttura per l’It-Wallet, garantendo la gratuità per cittadini e imprese. Entro l’estate, ci sarà l’integrazione dei documenti su app IO (la patente di guida, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità) e sarà possibile aggiungere versioni digitali, ma solo per utilizzi offline. Il lancio ufficiale per operazioni online avverrà verso la fine del 2025.