La cantante irlandese Sinéad O’Connor, che divenne famosa in tutto il mondo con la canzone Nothing Compares 2U, composta da Prince e inclusa nell’album I Do Not Want What I Haven’t Got (1990), è morta mercoledì all’età di 56 anni, ha anticipato il giornale The Irish Times. La sua famiglia ha confermato la morte in una dichiarazione: “Con grande tristezza annunciamo la morte della nostra amata Sinéad. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy in questo momento così difficile“. Quest’anno era stata onorata con

il premio inaugurale per il Classic Irish Album agli RT Choice Music Awards. La sua voce potente lascia un segno. L’anno scorso Sinéad aveva perso il figlio 17enne.

La breve storia di Sinéad O’Connor

Nata a Dublino l’8 dicembre 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor, questo era il suo nome, aveva una voce straordinaria. Vincitrice di un premio Grammy e autrice di 10 album, nel 2018 si era convertita all’Islam con il nome di Shuhada’ Sadaqat. Terza di cinque figli, i suoi genitori avevano gravi problemi matrimoniali. Dopo la separazione, lei e i suoi due fratelli maggiori andarono a vivere con la madre, in un periodo terribile in cui subirono abusi fisici che lei stessa rifletté nella sua canzone Fire on Babylon. Sinéad andò a vivere con suo padre e la sua nuova compagna, ma fu mandata in un riformatorio dove notarono la sua bella voce per cantare.

Nel 1983, suo padre la mandò in una scuola esclusiva a Waterford, dove grazie all’aiuto del suo insegnante di lingua irlandese registrò quattro canzoni, due delle quali erano sue composizioni, che sarebbero poi apparse nel suo primo album. L’anno successivo fece parte di una band, Ton Ton Macoute (dal nome delle sanguinose milizie governative haitiane).

Nel 1985 sua madre morì in un incidente d’auto, un duro colpo nonostante la cattiva relazione che aveva con lei e che la portò a lasciare il gruppo e trasferirsi a Londra. Lì incontrò David Howell Evans, The Edge, chitarrista degli U2, con cui collaborò alla colonna sonora del film Captive. Infine, nel 1987 registrò il suo primo album per la casa discografica Chrysalis, The Lion And The Cobra, che ottenne ottime recensioni e le valse una nomination ai Grammy.

Il successo di Nothing Compares 2U, con il celebre videoclip che mostrava un primo piano del suo volto e la testa rasata, fece sì che in Irlanda rimanesse al numero 1 per 11 settimane, mentre nel Regno Unito raggiunse quella posizione per tre settimane. Il video della canzone si concludeva con due lacrime che scivolavano sulle sue guance, cosa che fece riferimento alla parte del testo che dice “Tutti i fiori che hai piantato, mamma, sono morti quando te ne sei andata”, in riferimento alla sua madre.

Nel 1992 pubblicò l’album Am I Not Your Girl?, con versioni jazz, che non ottenne lo stesso successo.

La sua potente voce fu anche nella colonna sonora del film Nel nome del padre.

Nel corso della sua carriera, ha protagonizzato diverse controversie quando esprimeva le sue opinioni sulla religione, il sesso o il femminismo; una delle più ricordate è quando ha rotto una foto del Papa Giovanni Paolo II durante un’intervista al programma Saturday Night Live.

Il tweet su Sinead O’Connor Oggi

Sinead O’Connor è morta oggi.

Era impavida, schietta, coraggiosa.

Era famosa per aver denunciato la Chiesa cattolica romana per abusi sui bambini e poi aver strappato una foto del papa in quel momento. Ciò ha causato polemiche all’epoca, ma aveva ragione.