Ultime Notizie » App Gratis » Come programmare l’invio di un messaggio WhatsApp

WhatsApp continua ad apportare una serie di modifiche alla sua applicazione di messaggistica veloce. La maggior parte utilizza già quelli che sarebbero i videomessaggi, oltre alla possibilità di modificare il testo, pubblicare stati con la tua voce, tra gli altri. Sai come programmare i messaggi?

Bene, ora è piuttosto semplice. Se vuoi registrare un messaggio WhatsApp per il compleanno di una persona, allora dovresti seguire questo semplice trucco per non dimenticare mai di salutarla o congratularti con lei.

Per fare ciò, però, è necessario scaricare un’applicazione di terze parti che funzioni insieme all’app di Meta. Segui tutti i passaggi che leggerai qui di seguito.

Come programmare l’invio di un messaggio WhatsApp

La prima cosa che dovresti assicurarti è di avere l’ultima versione di WhatsApp.

Va notato che questo trucco attualmente funziona solo su dispositivi Android.e lì devi scaricare l’applicazione chiamata Wasavi . Questa app è totalmente gratuita e non ci sono limiti. Una volta scaricato, premi il pulsante “Fine”, assegnagli le autorizzazioni corrispondenti.

Ora premi il simbolo “+”, quindi fai clic su “Pianifica messaggio”. Scegli l’utente a cui desideri pianificare un messaggio. In quel momento devi selezionare l’orario ed il giorno della programmazione. Successivamente, seleziona l’app: WhatsApp o WhatsApp Business. Aggiungi alcuni file, nel caso in cui desideri inviare un’immagine e il gioco è fatto. Fai clic su programmi e ora puoi programmare il tuo messaggio WhatsApp.

Un’altra cosa buona di Wasavi è che l’applicazione ti avviserà pochi minuti prima dell’invio del testo.