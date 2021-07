Ultime Notizie » danimarca » Inghilterra-Danimarca Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Inghilterra Danimarca streaming live e diretta tv. L’Italia aspetta di conoscere in nome della sua rivale nella finale dell’11 luglio.Venticinque anni dopo l’ultima semifinale del Campionato Europeo dell’Inghilterra, che ha visto la famigerata sconfitta ai rigori a Wembley, i “Tre Leoni” sono di nuovo qui dopo aver battuto 4-0 l’Ucraina nell’ultimo turno. Curiosamente, questa è stata la loro prima vittoria con 3+ gol in un torneo a eliminazione diretta dal 2002, quando l’Inghilterra sconfisse la Danimarca 3-0 nell’ultima vittoria competitiva testa a testa. Scopri dove vedere Inghilterra-Danimarca streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Inghilterra Danimarca questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.

Le formazioni di Inghilterra Danimarca

raiplay.it). La partita è disponibile anche su, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane. CT Southgate. In panchina: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. In panchina: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi). GUARDALINEE: Steegstra e De Vries. IV UOMO: Hategan (Romania). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).