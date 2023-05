Ultime Notizie » Acqua su Marte » Pianeta Rosso: Marte ha avuto acqua liquida fino a 400 mila anni fa

Secondo i dati del rover Zhurong della Cina, Il Pianeta Marte potrebbe aver avuto acqua liquida sulla sua superficie fino a 400.000 anni fa. I ricercatori hanno usato tre strumenti del rover per campionare le dune di sabbia dell’Utopia Planitia di Marte, una regione bassa nell’emisfero nord. Nelle crepe salate distintive della regione, i ricercatori ritengono di aver trovato tracce di acqua molto più recente di quanto precedentemente scoperto.

I risultati sono stati pubblicati il 28 aprile sulla rivista Science Advances. Gli scienziati cercano acqua su Marte dagli anni ‘1800, da quando alcuni astronomi hanno erroneamente creduto di aver visto “canali” che attraversavano la superficie del Pianeta Rosso.

Questo nuovo studio potrebbe ribaltare la teoria che l’aspetto di alcune caratteristiche della superficie di Marte siano il risultato di fiumi di acqua liquida. Secondo gli scienziati dell’Università di Cina, le forme a righe e fessure sulla superficie di Utopia Planitia sarebbero invece il risultato del disgelo di neve o brina.

Inoltre, sulla base della meteorizzazione e della formazione di crateri sulla superficie di Marte, gli studiosi ritengono che queste caratteristiche si siano formate tra 1,4 milioni e 400mila anni fa.

Nel frattempo, il rover cinese Zhurong, atterrato su Marte a maggio 2021, è entrato in modalità di ibernazione per risparmiare energia durante l’inverno marziano e non è più riuscito a risvegliarsi a causa della polvere accumulatasi sui suoi pannelli solari. Tuttavia, continua a inviare dati preziosi sulla superficie del pianeta rosso. Il rover potrebbe inoltre contribuire a future ricerche di microbi su Marte, che probabilmente sopravvivono solo in ambienti molto salini.