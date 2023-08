Ultime Notizie » Adrien Rabiot » Infortunati Juventus: come stanno Rabiot Fagioli Rovella e Perin

Con il portiere Mattia Perin si allunga la infermeria della Juventus: il portiere di riserva della Vecchia Signora ha riscontrato un problema alla spalla durante la tournée “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti. Già a Carson, in California, nella sfida contro il Milan non era nemmeno presente in panchina. Per questa ragione rimane tra gli indisponibili, tra i quali spiccano i nomi di Rovella, Rabiot e Fagioli.

Il viaggio negli Stati Uniti ha prodotto altri infortunati in casa Bianconera. Dopo la conclusione della partita contro il Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando (partita vinta per 3-1), l’ultima del tour, la Juventus è immediatamente tornata a Torino, in direzione Caselle. La squadra ora avrà alcuni giorni di riposo: i giocatori potranno riunirsi alle loro famiglie e riposarsi, prima della seconda fase della preparazione estiva: un fine settimana senza allenamenti, il ritorno al lavoro presso la Continassa è previsto per lunedì 7 agosto.

Infortunati Juventus: come stanno Rovella, Rabiot e Fagioli

Il gruppo dovrebbe gradualmente riunire Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, che sono rimasti in Italia per recuperare dai loro

. Anchetornerà gradualmente, dopo aver interrotto in anticipo la tournée negli Stati Uniti a causa di un infortunio muscolare: l’obiettivo, anche per il centrocampista, è tornare disponibile per la prima partita di Serie A , ovvero la trasferta a Udine il 20 agosto.

Nel frattempo, la Juventus avrà l’opportunità di testare la sua preparazione per l’inizio del campionato 2023-2024 in due occasioni: durante l’allenamento con la Next Gen allo Stadium il 9 agosto e poi nell’amichevole contro l’Atalanta a Cesena il 12 agosto, presumibilmente l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.