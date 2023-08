Ultime Notizie » Ciao Fratello » Idris Sanneh è morto, giornalista tifoso della Juventus

Idris Sanneh, noto personaggio televisivo e giornalista originario del Gambia, è morto a Brescia all’età di 72 anni. Era un grande tifoso della Juventus e si era fatto conoscere grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Quelli che il calcio. Iniziando come giornalista sportivo nel 1977, aveva commentato le partite della Juventus per il programma lanciato da Fabio Fazio fino al 2009. Durante la sua carriera, aveva anche lavorato nel cinema e diretto un notiziario multietnico per una tv locale di Brescia.

Ciao Fratello

La morte di Idris ha suscitato grande tristezza tra i tifosi della Juventus e non solo.

Voglio ricordarti così, un vero tifoso, esuberante come sempre. Che la terra ti sia lieve.

Ciao gobbo! 🤍🖤#Idris ❤️ pic.twitter.com/fnclAM9n2K — JuWitoS (bollino blu) (@Wito34010166) August 4, 2023

I sostenitori della Vecchia Signora gli hanno reso omaggio sui social network e hanno ricordato la sua passione e allegria. Alcuni hanno condiviso video in cui appare in televisione.