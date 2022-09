Ultime Notizie » DART » Dove vedere impatto DART Asteroide Streaming e NASA TV

La NASA farà schiantare per la prima volta una navicella spaziale contro un asteroide: dove vedere dal vivo questo evento storico?

La missione DART mira a colpire l’asteroide lunare Dimorphos, 800 metri di diametro, per cercare di cambiare la sua orbita attorno al suo corpo genitore.

Lunedì prossimo, per la prima volta, la NASA impatterà una nave contro un asteroide con l’obiettivo di testare il primo sistema di protezione planetaria in caso di una collisione imminente con un asteroide. Questo evento storico sarà trasmesso in diretta su Internet.

L’Agenzia ha spiegato che questa operazione fa parte della missione Double Asteroid Redirection Test (DART), un sistema pionieristico che si dirige verso l’asteroide lunare

Dimorphos , 800 metri di diametro, per cercare di cambiare la sua orbita attorno all’ asteroide Didymos , ovvero , il corpo principale su cui ruota.

Durante la trasmissione, le immagini catturate dalla telecamera ottica da ricognizione e navigazione della sonda DART, che è l’unico strumento scientifico di cui era equipaggiata la navicella spaziale, possono essere viste dal vivo in diretta streaming.

Secondo l’annuncio, la NASA prevede di iniziare la trasmissione in diretta streaming attraverso il suo sito Web e i social network, come Twitter e YouTube, a partire dalle 22:00 UTC. Tuttavia, i ricercatori stimano che l’impatto avverrà alle 23:14.