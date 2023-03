Ultime Notizie » Calciomercato » Il Real Madrid su Richarlison, ma piace anche alla Juventus

La squadra del Real Madrid ha appena trovato un concorrente per l’attaccante brasiliano Richarlison, che di recente è entrato nei loro piani come opzione interessante per migliorare il proprio vantaggio in vista della stagione successiva.

Non è stata una buona stagione per Richarlison, che ha segnato 2 gol e altrettanti assist in 25 partite in questa stagione con il Tottenham di Antonio Conte. Squadra a cui questo attaccante si è unito in estate come milionario firmato dall’Everton. Ma lui stesso è stato di fatto autocritico mercoledì.

L’eliminazione degli Spurs dalla Champions League ad opera del Milan ci ha portato a vedere una moltitudine di voci che cercano di allontanare l’attaccante dalla squadra del White Hart Lane. Senza andare oltre, il Real Madrid è apparso al suo orizzonte questa settimana, e questo di solito porta con sé molte altre speculazioni che cercano di far luce sul suo futuro.

Richarlison piace alla Juventus

Pertanto, come diffuso anche da CalcioMercatoWeb, la squadra Merengue avrebbe un potenziale rivale per la firma di questo nazionale brasiliano, se fosse disposta a intraprenderlo. Ed è che si è affacciata sulla scena anche la Juventus come possibile meta di questo attaccante.

La Vecchia Signora continua ad avere dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic, nulla di chiaro finora a causa delle tante segnalazioni che lo vedono protagonista. Quindi, questo attaccante appare ora come un potenziale sostituto dell’attaccante serbo che è stato legato anche ad altri team di primo livello.