Ultime Notizie » Calciomercato » Calciomercato: Dusan Vlahovic ha scelto la sua futura squadra

Anche se lottare per lo scudetto è già una vera utopia, la Juventus metterà tutta la carne sulla griglia per certificare la propria presenza in Champions League per un’altra stagione. Attualmente quinta in classifica, la Vecchia Signora lavora con il chiaro obiettivo di rafforzare la propria rosa con nuovi giocatori che possano dare una spinta in questo senso.

Tra le priorità c’è un chiaro nome proprio. Nello specifico, si tratta del prolifico attaccante serbo Dusan Vlahovic, i cui giorni alla Fiorentina sembrano contati dopo le parole uscite dall’area viola. Tuttavia, nonostante abbia la partenza del suo goleador, la Fiorentina vuole ottenere un ritorno finanziario significativo per la sua partenza.

Intanto la Gazzetta dello Sport fa un altro passo in tal senso: afferma che l’attaccante balcanico ha nella Juventus il suo unico obiettivo, trasformando il resto delle opzioni in secondarie. La volontà del giocatore è chiara e c’è già un accordo tra le parti in base al quale al giocatore andrebbero 7 milioni di euro.

Con la Fiorentina che non cede a richieste per 70 milioni di euro, l’agente Darko Ristic incontrerà la squadra italiana per esplorare la possibilità di un cambio di scenario a Torino prima della chiusura del mercato dei trasferimenti di lunedì prossimo. Non c’è dubbio che abbiamo davanti a noi alcuni giorni frenetici in questo senso.