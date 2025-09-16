Il bonus da 850 euro da richiedere entro questa settimana

Con l’aumento dei costi legati all’assistenza domiciliare per anziani, lo Stato italiano ha introdotto un importante sostegno economico.

Arriva il bonus badante fino a 850 euro mensili, una misura rivolta a chi si prende cura di persone anziane con particolari fragilità.

Questo contributo si aggiunge alla pensione e ha lo scopo di alleggerire l’onere economico delle famiglie in un momento molto complesso.

Chi può beneficiare del bonus da 850 euro

Il bonus previsto dalla Prestazione Universale per anziani è destinato a chi risponde a precisi requisiti di accesso, pensati per sostenere le situazioni di maggior bisogno. Possono richiedere questa prestazione:

gli anziani con età pari o superiore a 80 anni;

coloro che hanno riconosciuta un’invalidità al 100% con indennità di accompagnamento;

le famiglie con un ISEE non superiore a 6.000 euro.

Questi criteri mirano a garantire che il sostegno arrivi a chi vive condizioni di effettiva necessità, favorendo la continuità dell’assistenza domiciliare qualificata.

Modalità di erogazione e utilizzo del bonus

Diversamente da un’erogazione in denaro, il bonus da 850 euro viene fornito sotto forma di voucher o buoni lavoro, utilizzabili esclusivamente per pagare servizi di assistenza domiciliare o strutture specializzate. Questo sistema consente di monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse e assicura che il contributo venga destinato esclusivamente all’assistenza.

Il bonus integra e non sostituisce l’indennità di accompagnamento già riconosciuta all’anziano, andando così a potenziare il supporto economico disponibile.

L’INPS ha stabilito controlli trimestrali per verificare che il voucher sia effettivamente impiegato per i servizi richiesti: in caso contrario, è prevista la revoca del bonus aggiuntivo, mentre l’indennità di accompagnamento continua a essere erogata regolarmente.

Come richiedere la Prestazione Universale

La procedura per accedere al bonus è già attiva e l’INPS ha fornito tutte le indicazioni necessarie nel messaggio n. 949 pubblicato il 18 marzo 2025 sul proprio portale istituzionale. Gli anziani o i loro familiari possono presentare la domanda online seguendo la procedura guidata, che consente di ricevere rapidamente il contributo.

La Prestazione Universale si compone di due quote distinte: la quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento, e la quota integrativa rappresentata dal voucher per l’assistenza, gestita con una procedura automatizzata che mira a semplificare l’erogazione.

Questa misura rappresenta un passo importante per sostenere concretamente le famiglie italiane alle prese con le difficoltà legate alla gestione dell’assistenza agli anziani, riducendo il rischio di ricorrere a soluzioni irregolari come il lavoro in nero, con tutte le conseguenze legali e sociali che ne derivano.