Scopri Alcuni Suggerimenti Per La Fotografia Del Telefono Cellulare Oppo Per Rendere l'Immagine Più Sorprendente

La popolarità degli smartphone è molto alta e l’utilizzo dei telefoni cellulari per scattare foto è diventata la domanda principale di tutti. I telefoni cellulari nel campo della fotografia non solo hanno pixel più alti, obiettivi migliori e zoom più grandi, ma hanno anche integrato più AI in modo che possiamo scattare foto più semplici e più squisite. Tuttavia, nell’uso delle riprese con lo smartphone, lo stesso telefono cellulare, lo stesso scenario, sentono sempre che gli altri sembrano essere più di loro stessi per scattare foto. Infatti, se vuoi scattare le foto che sembrino più sorprendenti, potresti voler provare i seguenti suggerimenti. Come utente di telefoni cellulari OPPO, ci sono molti piccoli design che meritano la tua esperienza nei telefoni cellulari OPPO, che possono aiutarti a scattare foto più sorprendenti.

Diversi suggerimenti per gli utenti di telefoni Oppo per realizzare foto favolose

Applica il programma fotografico professionale e la post-elaborazione

Il modo migliore per scattare una foto è utilizzare con tatto il filtro integrato dell’interfaccia della fotocamera e l’assistenza di programmi fotografici professionali. Il telefono cellulare OPPO viene fornito con un gran numero di modelli di filtro e modelli video professionali, che possono rendere l’immagine più pulita e la composizione più ragionevole. Correggi il livello della foto e ottimizza l’effetto di sfumatura del colore della foto, un po ‘di familiarità può ottenere un bellissimo effetto post. A volte le foto ordinarie, un piccolo ritocco e la regolazione otterranno un risultato inaspettato immagine.

Scatta buone foto Modalità professionale

Se non sei un principiante e comprendi chiaramente i parametri professionali della fotografia, puoi anche provare la modalità professionale del telefono cellulare OPPO per scattare foto, principalmente velocità, velocità dell’otturatore, compensazione dell’esposizione, distanza di messa a fuoco, obiettivo e azioni di bilanciamento del bianco. Ad esempio, maggiore è il numero di sensibilità nella foto, più luminosa sarà l’immagine e il rumore nell’immagine aumenterà di conseguenza. La velocità dell’otturatore è principalmente per lo scatto dinamico, maggiore è la velocità, minore è il fenomeno della sfocatura della coda. La selezione della luce in diverse aree dell’immagine otterrà diversi effetti di luce dell’immagine e, dopo ripetute prove e regolazioni, le foto scattate possono persino essere paragonabili a fotocamere professionali.

Usa il treppiede e la fotografia con telecomando

Sebbene la funzione anti-vibrazione integrata del telefono cellulare sia già abbastanza potente, nella scena notturna, luce scura, crepuscolo e altre scene più complesse da riprendere, vuoi scattare una classica foto d’insieme, puoi abbinare il mini selfie stick, oltre alla fotocamera wireless Bluetooth. Nelle Impostazioni, puoi attivare la modalità foto dopo 15 secondi di ritardo per aiutarci a completare il selfie. Questo modo di scattare foto può ridurre notevolmente il tremolio del telefono quando il dito fa clic sul schermo in modo che l’immagine sia completamente priva di scia, tremolio e sfocatura.

Scatta foto con Ultra HD

Se vuoi scattare un poster o una foto di qualità cinematografica, puoi provare a inserire la modalità immagine ultra-HD nelle opzioni, che è lo sviluppo esclusivo della tecnologia fotografica OPPO, ovvero l’uso della sintesi multi-frame Tecnica di supercampionamento , per sintetizzare diverse foto della dimensione effettiva dell’output dei pixel CMOS in una foto superpixel. Ad esempio, l’immagine scattata dopo aver aperto questa funzione con il telefono cellulare oppo reno7 ha una risoluzione molto elevata e l’immagine scattata con questa modalità può vedere tutti i dettagli anche se l’amplificazione multistadio, molto adatta per la stampa, l’elaborazione secondaria, nonché la raccolta e la condivisione.

Usa Light Well e attiva la modalità HDR

Nella fotografia con il cellulare, dobbiamo prestare attenzione all’uso della luce e scattare foto con una buona luce può far risparmiare molto sforzo per scattare foto. Infatti, la luce migliore per scattare foto dovrebbe essere poco dopo il sorgere del sole o un poche ore prima che si abbassi, in questo momento la temperatura del colore della luce è ideale. Inoltre, la modalità HDR del telefono può essere aperta in questo tipo di scena di buona luce per garantire che l’area luminosa non sia esposta allo stesso tempo, ma anche per ottenere i dettagli della zona scura.

Conclusione

Come utente di telefoni cellulari OPPO, ci sono molte opportunità per scattare foto con i telefoni cellulari nella vita quotidiana. Ci vogliono pazienza, esperienza e abilità per ottenere uno scatto classico con un telefono cellulare. Molta pratica per molto tempo è il massimo modo per padroneggiare la fotografia del telefono cellulare, il telefono cellulare OPPO integrato con scena notturna, video, foto, ritratto, AI, colore HDR e altre modalità di scatto, può ridurre notevolmente la difficoltà di scattare foto, in modo da poter scattare foto meravigliose in scene diverse.