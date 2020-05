11 persone a Hong Kong infettate da nuovo ceppo di Epatite E trasmessa dal topo: com'è possibile?

Undici persone ad Hong Kong, in Cina, hanno avuto un nuovo ceppo di epatite E che è stato trasmesso attraverso i topi. E’ quanto viene affermato in un recente studio condotto da scienziati dell’Università di Hong Kong, che ancora non sanno come il virus è passato dai roditori agli umani.

“Quello che sappiamo è che i topi di Hong Kong sono portatori del virus. Testiamo gli esseri umani e troviamo il virus. Ma non sappiamo esattamente come salti tra loro: se i topi contaminano il nostro cibo o se c’è un altro animale coinvolto”, ha detto il microbiologo e uno degli autori dello studio, Siddharth Sridhar.

Il primo caso di infezione da epatite E nei ratti è stato rilevato a Hong Kong nel 2018. Mentre il caso più recente è stato registrato una settimana fa. Il 30 aprile, un uomo di 61 anni con funzionalità epatica anormale si è rivelato positivo al virus.

Il ceppo umano dell’epatite E – una malattia del fegato che può anche causare febbre, ittero e ingrossamento del fegato – viene solitamente trasmesso attraverso la contaminazione fecale dell’acqua potabile. Questo almeno secondo quanto dice l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Con l’epatite E di ratto le cose non sono così chiare. L’ultimo paziente diagnosticato non aveva ratti o escrementi di topo nella sua casa. Inoltre, l’uomo non aveva una storia di viaggio recente e nessuno della sua famiglia aveva avuto sintomi.

“Secondo le informazioni epidemiologiche disponibili, la fonte e la via dell’infezione non sono state determinate”, ha riferito il Centro di Hong Kong per la protezione della salute il 30 aprile.

Potrebbero esserci molti più casi

Il microbiologo avverte che potrebbero esserci molte più persone infette da epatite E di ratto, e non solo sul suolo cinese. “La mia sensazione è che ciò avvenga da molto tempo”, ha detto lo scienziato.

Ad oggi, solo un caso di infezione è stato confermato al di fuori della Cina. Questo è un uomo canadese che aveva già viaggiato in Africa. Il paziente è andato in ospedale dopo aver sperimentato orticaria, nausea, grave ittero e infiammazione del fegato e si è rivelato positivo per l’epatite E da ratto.

L’unico motivo per cui le autorità hanno rilevato questo caso è perché hanno utilizzato un ampio tipo di test che rileva molti filamenti del virus dell’epatite E, secondo un rapporto pubblicato lo scorso settembre sul Journal of Infectious Diseases.

“Questo non dovrebbe accadere. Abbiamo bisogno di una sorveglianza pubblica continua per controllare questa insolita infezione. Spero davvero che le autorità della sanità pubblica facciano il primo passo e guardino a quanto le loro popolazioni sono realmente esposte all’epatite E di ratto”, ha concluso Sridhar.

Nel frattempo, i medici esortano le persone a prendere misure preventive, come lavarsi le mani prima di mangiare, conservare gli alimenti in modo adeguato e mantenere la casa pulita e igienizzata contro la nidificazione dei roditori.