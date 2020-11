Un lancio spaziale è un evento unico per chi non vive nelle aree vicine alle diverse piattaforme di lancio delle agenzie spaziali. Inoltre, nel mezzo di una pandemia, è complicato a causa delle restrizioni della quarantena. Quindi la NASA e SpaceX motivano i fan a connettersi ai loro eventi via streaming. Il più recente? Puoi scaricare un “lancio spaziale“. Lo stesso che riceverà a sua volta un timbro per ogni partecipazione.

Questa modalità verrà rilasciata tra pochi giorni: il 5 dicembre 2020. La NASA e SpaceX invieranno un razzo verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In detto lancio, le agenzie spaziali invieranno una nave cargo con materiale destinato alle diverse missioni e indagini.

Allo stesso modo, il pubblico può registrarsi tramite Facebook per ricevere notifiche. Possono anche essere semplicemente collegati attraverso i diversi canali YouTube, come è avvenuto negli ultimi anni.

Il passaporto virtuale

Il “passaporto virtuale” può essere scaricato da chiunque abbia accesso al programma Acrobat PDF. Si fa attraverso il seguente collegamento.

Inoltre, è necessario registrarsi nella pagina principale dell’evento specifico (su eventbrite.com) per poter accedere al timbro sul documento che conferma la tua presenza. È un regalo divertente, un dettaglio della NASA per coloro che sono fan dell’esplorazione dell’universo.