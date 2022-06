Ultime Notizie » Cinema » 6 Film Spaziali che puoi guardare Streaming su HBO Max

Se pensiamo quali potrebbero essere i migliori film spaziali, ci vengono subito alla mente alcune grandi saghe come Star Wars, Star Trek e persino i film Marvel. Ma non sono le uniche avventure spaziali che possiamo vedere in streaming. Possiamo vedere alcuni dei migliori film nello spazio su HBO Max. Classici come “2001: Odissea nello spazio“o film di fantascienza come Interstellar, del quale esiste anche una simpatica parodia.

Pianeti sconosciuti, viaggi nel tempo, UFO, marziani e creature di ogni tipo che incontriamo in alcuni dei migliori film spaziali della storia che ci hanno lasciato personaggi come Alien ma anche Grogu. Di tutti loro, di seguito raccogliamo alcune delle migliori opzioni se stai cercando avventure galattiche e film spaziali su HBO Max per entrambi gli adulti e per divertirti con la famiglia.

Interstellar

Questo film, diretto da Christopher Nolan e distribuito nel 2014, ci porta nell’anno 2067. Con la terra devastata dalle tempeste di sabbia e la vita quasi impossibile, Joseph Cooper (Matthew McConaughey) si imbarcherà in una missione spaziale orchestrata dalla NASA. Una missione il cui scopo è attraversare un wormhole scoperto vicino a Saturno e trovare un pianeta abitabile che possono colonizzare per la sussistenza della vita umana.

In questo film verranno affrontati temi su spazio-tempo, teorie della gravità, viaggi nello spazio e buchi neri ed è, senza dubbio, uno dei migliori film di fantascienza degli ultimi dieci anni. Uno dei grandi classici tra i film spaziali che possiamo vedere su HBO Max e che è riuscito a essere nominato per cinque statuette agli Oscar 2014, diventando il film con i migliori effetti speciali dell’anno oltre a un cast di lusso con Matthew McConaughey, Anne Hathaway o Jessica Chastain tra gli altri.

Dove guardare: HBO Max

Durata: due ore e 49 minuti

Tema: fantascienza, dramma, avventura

Età consigliata: dai 18 anni in su

Gravity

Insieme a Interstellar, Gravity è un altro dei grandi film di fantascienza degli ultimi dieci anni o uno dei più conosciuti se stai cercando film spaziali e puoi vederlo su HBO Max se stai cercando un dramma spaziale che ha ottenuto dieci nomination nel 2013 e fino a 7 Oscar in totale nell’anno della sua uscita.

Gravity racconta la storia degli astronauti Ryan Stone (Sandra Bullock) e Matt Kowalsky (George Clooney), mentre Stone e Kowalsky stanno effettuando un’operazione di riparazione di routine su un satellite spaziale in orbita terrestre quando vengono colpiti da una pioggia di detriti spaziali. Questo porterà a una catastrofe che li lascerà fluttuare e isolati nell’immensità dello spazio. È allora che Matt e Ryan devono capire come tornare a casa, senza altro aiuto che la loro conoscenza ed esperienza, e durante un film che molti considerano un capolavoro cinematografico ma che si distingue anche per le sue realizzazioni tecniche.

Dove guardare: HBO Max

Durata: un’ora e 30 minuti

Tema: fantascienza, dramma, avventura

Età consigliata: dai 12 anni in su

2001: Odissea nello Spazio

Diretto da Stanley Kubrick e vincitore di un Oscar nel 1968, diventa uno dei film più apprezzati sui viaggi nello spazio. Uno dei migliori film nello spazio e uno dei grandi classici del cinema della storia che non possiamo perdere e che è disponibile su HBO Max.

Milioni di anni fa, racconta questo classico del film, un monolite fa scoprire a una tribù di primati, antenati dell’Homo Sapiens, tutti i tipi di strumenti e armi con le conseguenze dell’evoluzione umana. Questo stesso monolito si trova sulla superficie della Luna da una navicella spaziale. Dopo la sua scoperta inizia una missione di diversi astronauti e Hal 9000, un robot dotato di intelligenza artificiale, che porta la navicella spaziale Discovery in direzione di Giove.

Un’opera imprescindibile per gli amanti del cinema e, nonostante abbia più di cinquant’anni, eccezionale dal punto di vista degli effetti visivi.

Dove guardare: HBO Max

Durata: due ore e quaranta minuti

Tema: film cult, film classico, film spaziale, fantascienza

Età consigliata: per tutti i tipi di pubblico

Dune

Basato sul romanzo di Frank Herbert, questo film è la prima puntata in due parti e possiamo vederlo nella sua interezza su HBO Max dalla sua prima nel 2021. Uno dei film spaziali più recenti e importanti degli ultimi anni, che ha ottenuto dieci nomination all’Oscar nel 2021 e fino a sei statuette, inclusa la migliore fotografia o la migliore colonna sonora.

Dune ci racconta la storia della ‘spezia’, ​​una sostanza preziosa essenziale per i viaggi nello spazio ma anche una droga in grado di allungare la vita. Arrakis è un pianeta desertico e inospitale, essendo l’unica riserva di spezie. Questo lo rende il bersaglio di molte civiltà. Quando il conte Leto e la sua famiglia arrivano su Arrakis per governare, si trovano coinvolti in una serie di inganni e tradimenti che li faranno diffidare di tutti quelli che li circondano, facendoli conoscere gli abitanti del pianeta Arrakis: i Fremen.

Dove guardare: HBO Max

Durata: due ore e 35 minuti

Tema: fantascienza, dramma, avventura

Età consigliata: Da oltre 12 anni

Valerian e la città dei mille pianeti

Sebbene incentrato su un tocco adolescenziale e giovanile, ‘Valerian e la città dei mille pianeti’ è un altro dei migliori film spaziali che possiamo vedere su HBO Max se stiamo cercando un film divertente per tutta la famiglia.

Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono due agenti spaziali con la missione di mantenere l’ordine nell’universo. Entrambi vengono inviati dal loro comandante, il Ministro della Difesa, nella città di Alpha, conosciuta come la città dei mille pianeti, per il numero di civiltà e di abitanti che ha. Arrivando sul pianeta, una forza oscura minaccia di porre fine alla pace. È allora che Valerian e Laureline combatteranno fianco a fianco per salvaguardare la pace, non solo sul pianeta Alpha, ma in tutto l’universo.

Dove guardare: HBO Max

Durata: due ore e 17 minuti

Tema: fantascienza, azione, romanticismo

Età consigliata: dai 7 anni in su

Mike sulla Luna (Capture the flag)

Il cinema spaziale non è solo per adulti o adolescenti, ma possiamo vivere un’avventura nello spazio come una famiglia con cartoni animati e film d’animazione come ‘Capture the flag’. Diretto da Enrique Gato e uscito nel 2015, questo film d’animazione pensato per i membri più piccoli della famiglia se siamo alla ricerca di film spaziali da guardare in famiglia e ci racconta la storia di Mike Goldwing, un ragazzo di 12 anni che si imbarca in uno spazio di missione.

Questa missione spaziale porterà Goldwing sulla Luna con suo nonno e i suoi amici Marty e Amy, con l’obiettivo di far piantare la bandiera americana dall’equipaggio dell’Apollo 11 nel 1969, al fine di dimostrare che l’uomo ha calpestato la Luna. Dovranno farlo prima del milionario Richard Carson e in questa avventura spaziale Mike cercherà di salvare non solo il futuro della Terra ma anche quello della sua stessa famiglia.

Dove guardare: HBO Max

Durata: un’ora e 37 minuti

Tema: fantascienza, animazione, avventura, commedia

Età consigliata: per tutti i tipi di pubblico

