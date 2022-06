Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Canada Formula 1 Streaming Gratis, dove vedere Ferrari Diretta TV: Oggi Qualifiche

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Si corre questo fine settimana il Gran Premio del Canada di Formula 1, nona prova del mondiale 2022: si torna a Montreal dopo oltre due anni. Dopo il ritiro mentre era in testa alla gara del Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1 2022, Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di un problema di affidabilità al propulsore, grave guasto che aveva attivato gli allarmi sul pilota monegasco per il prossimo evento.

Per questo motivo la Ferrari ha deciso di cambiare il sistema di controllo elettronico del motore di Leclerc durante il GP del Canada di F1 2022 e il monegasco sarà penalizzato in griglia. A causa di questo cambiamento dell’ultimo minuto, la FIA ha confermato la sanzione di dieci posizioni per il #16, che così saluta l’aggiunta di una nuova pole position al suo conto personale.

Il primo commento di Leclerc a questa decisione è stato: “Questa è una delle piste dove è abbastanza facile sorpassare, ma ci sono anche piste nelle prossime tre o quattro gare dove è anche abbastanza facile sorpassare“.

La sua migliore posizione di partenza per questa domenica, se dovesse ottenere il miglior tempo in qualifica, sarà l’11° posto, quindi Leclerc dovrà concentrarsi maggiormente sulla riduzione al minimo dei danni e lasciare il Canada con il minor numero di punti

A che ora Qualifiche e Partenza Gara del GP del Canada di F1 2022

persi.

Il venerdì è stato di Max Verstappen che chiude al comando le due prove libere a Montreal. Leclerc 2° e Sainz 3° nelle FP2.

Sabato 18 giugno > Ore 18:00 Prove libere 3 GP Canada, Ore 22:00 Qualifiche GP Canada.

Domenica 19 giugno > Ore 20:00 italiane Partenza Gara GP Canada.

Dove vedere GP Canada 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio del Canada di Formula 1 in diretta tv da Montreal sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.