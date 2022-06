Ultime Notizie » Charles Leclerc » GP Baku Formula 1: Doppietta Red Bull, vince Verstappen, disastro Ferrari

DIRETTA FORMULA 1 – Il campione iridato Max Verstappen su Red Bull, ha vinto il GP dell’Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, ottava prova del mondiale di Formula 1, stagione 2022. Primo sul traguardo davanti al compagno di scuderia Perez. Doppio ritiro per le Ferrari mentre sul podio è salito al terzo posto Russell, all’arrivo seguono Lewis Hamilton e Gasly.

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Sarà la Ferrari di Charles Leclerc (1’41″359)a partire in pole position nel GP dell’Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, ottava prova del mondiale di Formula 1, stagione 2022. Il pilota monegasco conquista la sua sesta pole su otto gare quest’anno (la 4a consecutiva), davanti a Sergio Perez (1’41″641) e Max Verstappen (1’41″706) della Red Bull, e il suo compagno di scuderia Carlos Sainz (1’41″814). Quinto Russell su Mercedes, con Lewis Hamilton che non riesce ad andare oltre un settimo tempo. Una nuova opportunità per Leclerc per avvicinarsi alla leadership di Max Verstappen in classifica piloti, dove si trova in seconda posizione a 11 punti dall’olandese.

Per Charles Leclerc si tratta della 15esima pole position in carriera (18a prima fila in carriera) e tutte con la Ferrari, uguagliando Felipe Massa. Di più solo Michael Schumacher con 58 e Niki Lauda con 23. Si tratta della sua 8a prima fila consecutiva: uguagliato per una pilota Ferrari stabilito da Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. La Ferrari resta il team con più pole nella storia della Formula 1: è la numero 236 a Baku, +80 rispetto alla McLaren. Leclerc è anche il primo pilota che ottiene una seconda pole nel GP di Baku (2021-2022).

A che ora la partenza gara del GP di Baku di F1 2022

Domenica 12 giugno > ore 13:00 italiane Partenza Gara.

Dove vedere GP Baku 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Differita della gara su TV8 a partire dalle ore 18:00. “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.