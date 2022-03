Ultime Notizie » Chris Rock » Notte Oscar: Will Smith da uno schiaffo a Chris Rock per una battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith

Chris Rock e Will Smith sono stati coinvolti in un doloroso alterco durante la trasmissione degli Oscar 2022. Rock è apparso sul palco per presentare l’Oscar per il miglior film documentario e ha fatto una sfortunata battuta sul fatto che Jada Pinkett Smith starebbe in “Il tenente O’Neil” per via della sua testa rasata. Smith è salito sul palco e ha dato un ceffone a Rock.

Anche se all’inizio sembrava uno scherzo, Smith è tornato al suo posto e ha gridato a Rock: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”, visibilmente arrabbiato e fuori di testa. Molti presenti sembravano sbalorditi dall’alterco, incerti se fosse uno scherzo. Diddy è stato il successivo presentatore durante la cerimonia, dove è apparso per ospitare la celebrazione del 50° anniversario di “Il Padrino”. Diddy ha affrontato la situazione dicendo: “Will e Chris, lo risolveremo come una famiglia. In questo momento stiamo andando avanti con amore”.

▶️ "Esta fue una gran noche en la historia de la televisión" Así fue el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock por hacer un chiste sobre Jada, su esposa, en los #Oscars https://t.co/Bou4Jx5ZiL pic.twitter.com/ioMAhe6LPr — Milenio (@Milenio) March 28, 2022

Il video con il suono dell’incidente è particolarmente sgradevole, dal momento che la trasmissione americana della ABC ha interrotto il suono al momento dello schiaffo. L’addetto stampa di Will Smith, Meredith O Sullivan, si è avvicinato a lui durante l’interruzione pubblicitaria per fare una chiacchierata. Sempre durante la pausa pubblicitaria, Will Smith viene messo da parte e confortato da Denzel Washington e Tyler Perry, che gli dicono di ignorarlo. Will sembra asciugarsi le lacrime dagli occhi mentre si siede di nuovo con Jada, con Denzel che conforta Jada e il manager di Will al suo fianco.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2 — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

Jada Pinkett Smith ha annunciato l’anno scorso che doveva radersi la testa dopo aver combattuto contro la calvizie. L’attrice ha dichiarato in un post su Instagram:

“Ora a questo punto posso solo ridere… tutti sanno che ho combattuto contro l’alopecia. Improvvisamente un giorno… sembrava proprio così. Ora, sarà un po’ più difficile per me nasconderlo. Quindi, ho pensato di condividerlo in modo che non vengano fatte domande… La mamma dovrà portarselo sul cuoio capelluto così nessuno pensa che abbia subito un intervento chirurgico al cervello o qualcosa del genere. Questa alopecia e io diventeremo amici… punto!“.

Ma il momento più imbarazzante della serata è forse avvenuto più tardi, quando l’interprete stava per ritirare il premio come miglior attore per aver interpretato Richard Williams, padre di Venere e Serena, in “Il metodo Williams” (King Richard). Era lì per quello e l’intera cerimonia è stata completamente deragliata da quanto accaduto prima, così quando è andato a raccogliere la statuetta con le lacrime agli occhi ma non l’emozione, dopo aver ricevuto una standing ovation, ha usato il suo discorso per scusarsi visibilmente colpito, in un ambiente scomodo e strano, riuscendo a uscire dall’incidente a metà.

"Richard Williams was a fierce defender of his family" – Will Smith's tearful acceptance speech at the #Oscars pic.twitter.com/DdGJUbWuIf — The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022

L’incidente ha creato stupore nei social network, e molti si sono azzardati a pensare che Smith avrebbe dovuto essere espulso dal galà, addirittura che avrebbero dovuto portargli via l’Oscar. Il discorso di piena accettazione dell’attore è stato pieno di allusioni a ciò che era appena accaduto e si è scusato con l’Accademia e i candidati, ma si è fermato prima di menzionare

l’aggressione Chris Rock. Puoi leggere la traduzione di questo discorso qui sotto:

“Richard Williams era un feroce difensore della sua famiglia. A questo punto della mia vita, in questo momento, sono sopraffatto da ciò che Dio mi chiama a fare e ad essere in questo mondo. Nel realizzare questo film, ho dovuto proteggere Aunjanue Ellis, che è una delle persone più forti e delicate che abbia mai incontrato. Devo proteggere Sinai e Demi, le due attrici che interpretano Venere e Serena. Sono stato chiamato nella mia vita ad amare le persone. E proteggi il popolo e sii un fiume per il mio popolo.

Lo so, per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi. Devi essere in grado di far parlare le persone di te in modo folle. In questo settore devi essere in grado di convincere le persone a mancarti di rispetto e devi sorridere e fingere che vada bene. Denzel mi ha detto qualche minuto fa: ‘Al tuo massimo, stai attento, è allora che il diavolo viene a prenderti.’ Voglio essere una nave per l’amore. Voglio ringraziare Venus, Serena e l’intera famiglia Williams per avermi affidato la tua storia.

Voglio essere un ambasciatore di quel tipo di amore e cura. Voglio scusarmi con l’Academy, voglio scusarmi con tutti i miei colleghi candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me, si tratta di essere in grado di brillare molto su tutti… e sull’intero cast e la troupe di ‘King Richard’ e Venus e Serena e l’intera famiglia Williams. L’arte imita la vita. Sembro il padre pazzo, come si diceva di Richard Williams! Ma l’amore ti farà fare cose pazze.’

Spero che l’Accademia mi inviti a tornare!”

Questo è il momento in cui Rock fa la battuta sul “tenente O’Neil 2”, Smith può essere visto ridere mentre Pinkett è a disagio con la battuta.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Sembra che la storia tra Chris Rock e Will Smith vada indietro nel tempo, in particolare agli Oscar del 2016, quando Rock fece delle battute con Jada perché boicottava gli Oscar per conto di Will, che era uno dei principali sostenitori dell’hagstag #Oscarsowhite, una protesta che ha cambiato la storia delle cerimonie.

“Jada dice che non verrà. È in qualche serie TV? Boicotterai gli Oscar? Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotta le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato. Non è un invito che rifiuterei, ma ho capito, non lo odio”.

Let’s not forget when Chris Rock joke about Jada from the 2016 Oscars. pic.twitter.com/LZIORaGvS0 — Patrick C. (@PatrickC_Esq) March 28, 2022

Probabilmente Will Smith e Jada avevano in mente questo momento e Rock è andato troppo oltre per loro. Vedremo le conseguenze di questo incidente nelle prossime ore.