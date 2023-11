Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » Perché dovresti aprire il tuo account Gmail collegato a WhatsApp

WhatsApp è una fonte di informazioni molto importante, poiché milioni di utenti non solo utilizzano il suddetto servizio di messaggistica per chattare con i propri contatti, ma lo utilizzano anche come un blocco note dove annotare utenti, email, password, numeri di carte di credito o debito e altri dati riservati.

Come proteggi queste informazioni? In WhatsApp puoi creare una copia di backup dei tuoi messaggi e file multimediali, che vengono archiviati crittografati su Google Drive (il cloud), se hai precedentemente aggiunto la tua email Gmail nell’applicazione sviluppata da Meta. Tutto questo viene utilizzato per ripristinare i dati del tuo account su un altro dispositivo mobile.

Hai aggiunto all’improvviso un account Google (Gmail) su WhatsApp di cui non ricordi la password, quali sono le conseguenze e perché dovresti recuperarlo prima di dicembre? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Questo accade se non apri l’account Gmail collegato a WhatsApp

Gli account Google sono correlati ai loro diversi servizi, ciò significa che Gmail, Drive, Foto, ecc. utilizzano lo stesso indirizzo email.

Fondamentalmente, elimineranno gli account inattivi da due anni.

È vero che usi Gmail quando crei i backup su WhatsApp , ma l’azienda con la “G” maiuscola è stata chiara nel dire che cancellerà il tuo account se non avrai effettuato l’accesso per due anni.

È possibile ripristinare le informazioni di WhatsApp su un altro cellulare senza dipendere da Google, ma perderesti tutto se il cellulare si rompesse o fossi vittima di un furto.

Le 5 cose che dovresti smettere di fare su WhatsApp per rafforzare la tua privacy

Probabilmente non prendi in considerazione alcune azioni che espongono la tua identità a terzi, quindi ti spieghiamo cosa dovresti evitare di fare.

Condividi la tua foto con tutti : assicurati di non mostrare chi sei agli estranei per evitare un’esposizione non necessaria. Per fare ciò, vai nelle impostazioni di WhatsApp e nella sezione privacy indica che solo i tuoi contatti vedono la tua immagine.

: assicurati di non mostrare chi sei agli estranei per evitare un’esposizione non necessaria. Per fare ciò, vai nelle impostazioni di WhatsApp e nella sezione privacy indica che solo i tuoi contatti vedono la tua immagine. Mostra i tuoi stati a terzi : se sei una delle persone che ama condividere le tue migliori esperienze con i tuoi amici o familiari, dovresti pianificare che solo loro possano vedere le tue storie. Per raggiungere questo obiettivo, vai alla sezione “Stato” e tocca i tre punti, quindi seleziona “Stato privacy” e scegli “I miei contatti”. Puoi anche personalizzare chi può visualizzare quel contenuto.

: se sei una delle persone che ama condividere le tue migliori esperienze con i tuoi amici o familiari, dovresti pianificare che solo loro possano vedere le tue storie. Per raggiungere questo obiettivo, vai alla sezione “Stato” e tocca i tre punti, quindi seleziona “Stato privacy” e scegli “I miei contatti”. Puoi anche personalizzare chi può visualizzare quel contenuto. Mostra le tue informazioni attuali : una delle cose che dovresti evitare è mostrare i tuoi dati privati ​​a terzi, quindi puoi toccare la foto del tuo profilo e nella sezione “Privacy” seleziona vai su “Info”, qui dovrai scegliere i tuoi contatti.

: una delle cose che dovresti evitare è mostrare i tuoi dati privati ​​a terzi, quindi puoi toccare la foto del tuo profilo e nella sezione “Privacy” seleziona vai su “Info”, qui dovrai scegliere i tuoi contatti. Esponi il tuo nome : nelle stesse impostazioni di WhatsApp puoi anche nascondere il tuo nome alle persone che non hai aggiunto nell’app, hai anche la possibilità di scegliere contatti selezionati.

: nelle stesse impostazioni di WhatsApp puoi anche nascondere il tuo nome alle persone che non hai aggiunto nell’app, hai anche la possibilità di scegliere contatti selezionati. Lascia che ti aggiungano ai gruppi senza il tuo permesso: nel caso in cui non conoscessi queste informazioni, puoi andare nella sezione “Privacy” di WhatsApp per evitare che altre persone ti aggiungano ai gruppi, in questo modo potranno solo includi i contatti con i quali hai più contatti di cui ti fidi.

Hai trovato interessante questo trucco di WhatsApp? Ti diciamo che questa applicazione di messaggistica è in continua evoluzione e aggiornamento, quindi escono sempre nuove scorciatoie, codici e strumenti che renderanno più divertente la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali.