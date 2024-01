Ultime Notizie » Cercare ristorante » Google Maps: nuove dinamiche per trovare Ristoranti vicini

Se sei tra coloro che piace utilizzare Google Maps per trovare ristoranti nelle vicinanze, menù e recensioni lasciate dagli utenti, ti interesserà conoscere le nuove dinamiche che l’app comincia a mostrare. Un nuovo sistema che renderà più semplice vedere se il menu di un ristorante corrisponde ai nostri gusti o esigenze. Vi diciamo di cosa si tratta.

Google Maps rende più facile vedere se un ristorante soddisfa le nostre esigenze

Quando cerchiamo suggerimenti di ristoranti su Google Maps, l’app non mostra solo gli elenchi dei locali ma anche le recensioni lasciate dagli utenti. Quindi, nella stessa app possiamo leggere le opinioni degli utenti e vedere le fotografie dei menu che hanno condiviso.

Tuttavia, le fotografie a volte possono creare un po’ di confusione. Potremmo non riuscire a capire di che piatto si tratta o cosa l’utente voleva condividere. Per risolvere questo problema, Google Maps aggiunge automaticamente tag alle foto.

Maggiori informazioni sul menu nelle foto della recensione

Come puoi vedere nelle immagini condivise da AP, alcuni ristoranti stanno iniziando ad avere etichette automatiche nelle foto delle recensioni di Google Maps.

Ad esempio, etichette che identificano il nome del piatto, il prezzo o informazioni aggiuntive. Potresti imbatterti in etichette che menzionano se si tratta di un piatto vegetariano, se è un piatto popolare tra gli utenti, tra le altre possibilità.

Come si può vedere nella descrizione di questa nuova dinamica, le etichette automatiche che vengono aggiunte ad ogni fotografia sono prese dalla scheda dell’attività commerciale e dalle recensioni degli utenti.

D’altro canto, consente anche all’utente di suggerire un’edizione di queste informazioni. Ad esempio, per chiarire che il nome del piatto non è corretto o per menzionare che quel menu non è più disponibile nel ristorante.

E insieme a questa opzione, si aggiunge l’accesso per accedere direttamente al menu del ristorante senza dover tornare alla scheda del ristorante. Il team di Google non ha menzionato questa nuova dinamica, quindi non sappiamo se si tratti di un test o se si stia diffondendo solo in alcuni mercati.